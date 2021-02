Le Samsung Galaxy Z Flip 2, le Galaxy Z Fold 3 indiquent une fuite de 256 Go de stockage, One UI 3.5 et plus

10 févr.2021 16:34:25 IST

Selon les rumeurs, Samsung lancerait ses nouveaux combinés pliables cette année. Les téléphones selon la rumeur pourraient être le Samsung Galaxy Z Flip 2 et le Samsung Galaxy Z Fold 3. Samsung n’a pas annoncé les noms des futurs téléphones pliables, mais compte tenu du modèle de dénomination traditionnel, Samsung pourrait s’appeler Galaxy Z Flip 2 et Galaxy Z Pliez 3, pour les téléphones à venir. Les détails des deux appareils Samsung ont été divulgués en ligne, ce qui comprend également des logiciels et des options de stockage.

Selon SamMobile fuites, les spécifications et le numéro de modèle des téléphones pliables Samsung de nouvelle génération sont sortis. Le prochain Samsung Galaxy Z Fold porterait le numéro de modèle SM-F926, tandis que le combiné Samsung Galaxy Z Flip est censé être livré avec un numéro de modèle SM-F711.

Le rapport suggère que le Galaxy Z Fold 3 serait livré avec One UI 3.5, basé sur Android 11, et pourrait disposer d’au moins 256 Go de stockage. Le Galaxy Z Flip 3, en revanche, serait livré avec un stockage de 128 Go et 256 Go, ainsi que le même One UI 3.5, basé sur Android 11.

Pour rappel, Samsung a récemment lancé les smartphones de la série Samsung Galaxy S21, qui incluent le Galaxy S21, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra qui fonctionnent sur One UI 3.1. Avec le nouveau One UI 3.5 sur les prochains téléphones pliables, les appareils devraient être dotés de nouvelles fonctionnalités logicielles.

Samsung introduit généralement de nouveaux logiciels avec sa série « Galaxy Note », mais avec des rumeurs suggérant qu’il n’y aura peut-être pas de série Galaxy Note à l’avenir, il semble naturel que Samsung puisse lancer sa prochaine interface utilisateur majeure avec ses nouveaux téléphones pliables.

.

