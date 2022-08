Le Samsung Galaxy S23 Ultra pourrait introduire l’un des changements les plus attendus par les utilisateurs

in

Samsung envisageait de se débarrasser de l’écran incurvé du nouveau Galaxy S23 Ultra

Maintenant que la série Note a disparu du catalogue Samsung, le Modèle « Ultra » de la famille Galaxy S est en charge de diriger le catalogue de la marque sud-coréenne au cours du premier semestre. 2022 a été l’année du Galaxy S22 Ultra, et en 2023 nous accueillerons le Samsung Galaxy S23 Ultraun modèle dont, petit à petit, de plus en plus de données sont connues.

L’une des dernières rumeurs sur la nouvelle génération de la série « Ultra » vient du célèbre « leaker » Univers de glacequi a confirmé que Samsung travaillerait sur un Samsung Galaxy S23 Ultra avec écran platlaissant ainsi de côté les courbes présentes sur l’écran du S22 Ultra.

Adieu les rondeurs sur l’écran du Galaxy S23 Ultra ?

Le « filtre » susmentionné a suggéré que la conception du nouveau vaisseau amiral Samsung Ce sera quelque chose de différent de la génération actuelle. Apparemment, la société travaille sur un design dont la principale différence avec celle du S22 Ultra réside dans un châssis métallique latéral plus largequi sert de liaison entre les vitres avant et arrière.

Il n’est pas confirmé que les courbes disparaîtront complètementmais l’augmentation de l’épaisseur de la lunette métallique entraînera une zone incurvée plus petite.

De nombreux utilisateurs ont demandé, pendant des années, que Samsung a mis de côté les courbes sur les écrans de vos appareils. La société a semblé changer de cap avec l’arrivée du Galaxy S20 Ultra et du Galaxy S21 Ultra en 2020 et 2021 respectivement, mais elle a de nouveau incurvé le côté de l’écran du S22 Ultra. Avec la nouvelle génération, Samsung pourrait enfin se décider à écouter les demandes des utilisateurs et adopter une fois pour toutes ce changement tant attendu.

