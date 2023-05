Le Samsung Galaxy S23 FE pourrait avoir le même appareil photo principal que le Galaxy S23 5G, selon une fuite

Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 16,8 cm (6.6") Double SIM Android 13 5G USB Type-C 8 Go 512 Go 4700 mAh Noir

<b>COULEURS<br/>De nouvelles teintes à tomber</b><br/>Faites un choix fort en optant pour un coloris qui détonne.<br/>Inspirés par la nature qui nous entoure, les Galaxy S23 et Galaxy S23+ sont disponibles en Noir, Vert, Crème ou Lavande.<br/><br/><b>EN EXCLUSIVITÉ SUR SAMSUNG.COM<br/>Des couleurs exclusives déjà iconiques</b><br/>Attirez les regards avec 2 coloris uniques.<br/>Retrouvez les Galaxy S23 et Galaxy S23+ en teintes Graphite et Lime, en exclusivité sur samsung.com.<br/><br/><b>MATÉRIAUX RECYCLÉS<br/>Un procédé de fabrication unique</b><br/>Les Galaxy S23 et Galaxy 23+ incarnent un changement majeur pour Samsung, en intégrant des matériaux recyclés.<br/>Les faces avant et arrière en verre intègrent en effet du verre recyclé, tandis que leur châssis embarque des composants en plastique recyclé.<br/>Leur emballage, enfin, est fait de carton entièrement recyclé.<br/><br/><b>APPAREIL PHOTO<br/>Immortalisez chaque instant</b><br/>Les appareils photo des Galaxy S23 et Galaxy S23+ sont incroyables.<br/>Modèles de polyvalence, ils sont en mesure de révéler la lumière dans la pénombre, shooter en très haute définition ou zoomer sans perdre en qualité.<br/>Pour des photos et vidéos extraordinaires, à tout moment.<br/><br/><b>PHOTOS ET VIDÉOS EN BASSE LUMIÈRE<br/>Il n'a pas peur du noir</b><br/>Préparez-vous à devenir le photographe officiel en soirée.<br/>Avec un mode Nuit encore amélioré et dopé à l'IA, vos clichés et vidéos en basse lumière sont clairs et incroyablement détaillés.<br/>Pour des rendus époustouflants, du soir au matin.<br/><br/><b>SELFIES DE NUIT</b><br/>Intégrée au capteur Selfie des Galaxy S23 et Galaxy S23+, la technologie Dual Pixel permet une mise au point rapide et précise, même en conditions de faible luminosité.<br/>Identifiant les objets de la scène photographiée, le traitement d'image permet la restitution de couleurs authentiques.<br/>Pour des selfies rayonnants, à tous les coups.<br/><br/><b>SELFIES VIDÉOS DE NUIT</b><br/>Vos photos ne seront pas les seules à profiter de capacités éblouissantes en basse lumière.<br/>Grâce au capteur frontal des Galaxy S23 et Galaxy S23+, vos selfies vidéos seront incroyablement fluides et clairs, même à la nuit tombée.<br/><br/><b>HAUTE RÉSOLUTION<br/>Vos clichés en très haute définition</b><br/>Le capteur de 50 Mpx des Galaxy S23 et Galaxy S23+ fera de vos clichés de véritables uvres d'art.<br/>Combiné au processeur embarqué, il permet l'obtention de photos ultra détaillées.<br/>Pour que vous puissiez les recadrer à souhait, et saisir chaque détail caché à l'image.<br/><br/><b>ASTROPHOTOGRAPHIE<br/>Révélez vos talents d'astrophotographe</b><br/>L'application Expert RAW vous offre la possibilité de vous mettre dans la peau d'un photographe professionnel, pour ainsi capturer des clichés à la fois lumineux et détaillés.<br/>Le mode Astrophotographie - intégré à Expert RAW - capture les étoiles dans le ciel avec un rendu époustouflant.<br/><br/><b>RETOUCHE PHOTO<br/>Et vos ratés...