Le Samsung Galaxy S22 Ultra est comme un rocher, et JerryRigEverything le confirme également avec son test le plus difficile

Zack Nelson confirme également que Samsung a fait du bon travail avec la construction de son nouveau Galaxy S22 Ultra… Ils sont durs comme la pierre !

On avait déjà vu il y a quelques jours les confrères de PBKReviews tester la résistance du Galaxy S22 Ultra à succès avec des résultats de durabilité remarquableet peu d’autre nous avons dû attendre le populaire Zack Nelson l’affirme aussi de sa chaîne JerryRigEverything.

Et oui les amis, le Galaxy S22 Ultra que nous avons également pu analyser dans Andro4all il y a quelques jours semble dur comme un roc grâce à la construction plus prime de l’histoire de Samsung, avec ses châssis de Aluminium d’armure et verre trempé chimiquement Verre Gorilla Victus+ signé Corning.

Comme vous le verrez maintenant dans la vidéo de Zack Nelson, son unité Galaxy S22 Ultra il a résisté stoïquement à toutes les épreuves de grattage, de feu et de torsion sans se casser les cheveux Même en conservant toutes ses fonctionnalités sans complications majeures et en élargissant ainsi les références qu’il avait précédemment montrées, survivre même à un test d’écrasement de voiture avec PBKReviews.

Samsung l’a affirmé et les tests empiriques le confirment, le ‘Armor Aluminium’ et le Gorilla Glass Victus+ fonctionnent : les Galaxy S22 Ultra de Samsung sont probablement les mobiles haut de gamme les plus robustes.

Si vous avez un Galaxy S22 Ultra vous n’aurez pas besoin de trop vous en occuper : il est costaud comme un tank

Comme vous le verrez dans la vidéo et Zack Nelson lui-même se démarque, Samsung a abandonné les protecteurs d’écran en plastique qu’il a toujours placé en usine sur ses derniers terminaux, et que malgré le fait que le Gorilla Glass Victus+ signe des résultats similaires aux précédentes versions de Corning, avec Rayures superficielles à partir du niveau 6 sur l’échelle de Mohs et des rayures plus profondes au niveau de dureté 7.

De toute évidence le cadre en métal se raye facilement avec une lame en acierainsi que les parties métalliques du style S-Pen qui a cette fois le bouton et le mécanisme de fin en aluminium.

Pas en vain, comme avec le précédent Galaxy Note le S-Pen a été divisé en deux pour vérifier sa construction et la conception interne, qui sont similaires à celles déjà connues avec résistance à l’eau et une petite batterie rechargeable sans fil pour alimenter la puce et disposer des fonctions Bluetooth du style.

Il est important de voir comment le verre des caméras semble de grande qualité et la durabilité, bien que comme vous vous en doutez tous, les anneaux métalliques qui les recouvrent et les ornent soient rayés comme c’était le cas avec le châssis du téléphone avec une simple lame.

Selon le preuve du feulaisse également des résultats positifs pour un Galaxy S22 Ultra qui récupère en douceur tout en conservant la fonctionnalité de tous les composants, y compris le panneau Dynamic AMOLED et le lecteur d’empreintes digitales à ultrasons.

Et enfin, le test le plus attendu quelle est la torsion testez que le Galaxy S22 Ultra survit avec note surtout après avoir vu comment le OnePlus 10 Pro est devenu un pliable avec une certaine facilité au prix d’un sérieux problème structurel.

Donc, si vous achetez un Galaxy S22 Ultra ou que vous êtes intéressé par celui-ci, sachez que le terminal est durable et résistant comme on peut s’y attendre d’un smartphone à plus de 1 000 eurosvous n’aurez donc pas à en prendre trop soin pour qu’il garde longtemps son aspect neuf… C’est une bonne nouvelle, non ?

Samsung Galaxy S22 Ultra, test : très bon, très gros, très Note

