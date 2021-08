Le Samsung Galaxy S22 serait livré avec un capteur RGBW de 50 MP

Selon une nouvelle fuite, le Samsung Galaxy S22 obtiendra un capteur RGBW de 50 mégapixels. Cela peut absorber plus de lumière que tous les capteurs conventionnels et devrait ainsi permettre des enregistrements encore meilleurs dans de mauvaises conditions d’éclairage.

Les informations sur le capteur RGBW de 50 mégapixels pour le Samsung Galaxy S22 proviennent d’une conversation entre l’univers des leakers Ice et Yogesh sur Twitter. Ice Universe a déclaré qu’un capteur RGBW de 200 MP et de 50 MP sera introduit en septembre. Le Leaker Yogesh a répondu que les clients sélectionnés avaient reçu le capteur 50 MP et qu’il serait également installé dans la série S22.

Les capteurs RGBW sont plus sensibles à la lumière que les filtres Bayer classiques

Un filtre Bayer est généralement utilisé avec les capteurs de caméra classiques. Il s’agit d’une matrice de filtre 2×2 composée d’un pixel rouge, deux verts et un pixel bleu. Les pixels respectifs ne laissent passer que la lumière avec certaines longueurs d’onde et une image complète est ensuite calculée à l’aide d’algorithmes à partir des informations de chaque pixel individuel.

Avec un filtre RGBW, en plus des pixels rouges, verts et bleus, il y a aussi un pixel blanc ou transparent sur la grille qui laisse passer la lumière de n’importe quelle longueur d’onde. Par rapport au filtre Bayer, un filtre RGBW a l’avantage d’absorber globalement moins de lumière. En théorie, cela conduit à moins de bruit d’image dans de mauvaises conditions d’éclairage.

Sony a expérimenté les capteurs RGBW en 2012 et le Huawei P8 de 2015 a même utilisé un capteur RGBW de 13 MP, qui a fourni des photos impressionnantes. La performance du capteur RGBW de 50 MP du Galaxy S22 par rapport aux appareils photo conventionnels reste à voir – si la série Galaxy S22 devait vraiment obtenir ledit capteur.

Capteur 200 mégapixels également en discussion

Des rumeurs circulent depuis longtemps selon lesquelles le Galaxy S22 pourrait également intégrer un appareil photo de 200 mégapixels d’Olympus. Le Galaxy S21 Ultra 5G a un appareil photo de 108 MP, donc le nombre de pixels doublerait presque dans le successeur.

Cependant, la scène des initiés ne s’accorde pas sur le capteur de 200 mégapixels. Ice Universe s’attend à ce que la résolution de la caméra du Galaxy S22 n’augmente probablement pas. Au lieu de cela, Samsung pourrait utiliser un capteur avec des pixels plus gros.

La série Galaxy S22 de Samsung devrait être présentée en janvier 2022.