Le Samsung Galaxy S22 reçoit la mise à jour Android de juillet 2022

Samsung commence à déployer la mise à jour de juin sur les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra.

Samsung continue de tenir sa promesse d’être le premier fabricant à mettre à jour ses terminaux avec le dernier correctif de sécurité Android et une bonne chose à ce sujet est qu’il a déjà commencé à publier cette mise à jour sur certains de vos appareils.

Ainsi, après avoir mis à jour le Samsung Galaxy A32 le premier jour de juillet, voilà que grâce au média spécialisé SamMobile, on vient d’apprendre que le géant coréen est aussi déploiement de la mise à jour Android de juillet 2022 sur la série Galaxy S22.

Si vous possédez un des Galaxy S22, vous pourrez très prochainement télécharger la mise à jour de juillet 2022

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de juillet 2022 sur Malaisie, Singapour et Thaïlande et le reste des régions du monde devraient le recevoir au cours des prochains jours.

Cette mise à jour arrive sur les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra avec version du micrologiciel S90xEXXU2AVF9 et inclut le correctif de sécurité de juillet 2022, qui corrige des dizaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécuritéinclut des correctifs de bogues généraux et améliore la stabilité globale de l’appareil.

Il faut se rappeler que le Samsung Galaxy S22 est arrivé sur le marché en février de cette année avec Android 12 et qu’ils sont garantis quatre mises à jour du système d’exploitation, ce qui signifie qu’ils auront supporte jusqu’à Android 16et mises à jour de sécurité pendant 5 ans, jusqu’en 2027.

La première version bêta de One UI 5.0 atteindra le Samsung Galaxy S22 dans seulement 3 semaines

Si vous possédez l’un des terminaux de la famille Galaxy S22 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle trouve dans le menu de Réglages de votre appareil. Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre téléphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

