Le Samsung Galaxy S22 FE ne pourrait pas exister à cause de cet autre mobile

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est à blâmer pour l’absence de Galaxy S22 FE cette année, selon un portail d’informations coréen

Autant le Samsung Galaxy S20 a été un succès, autant le Galaxy S21 FE a réussi à nous séduire avec son fantastique équilibre entre fonctionnalités et prix, Samsung aurait pu annuler ses plans pour donner une continuité à sa gamme de produits phares à petit prix.

Ou ce qui est pareil : nous ne verrons peut-être pas de Samsung Galaxy S22 FE.

En son temps, nous avons déjà passé en revue les raisons pour lesquelles un Galaxy S22 FE aurait du sens, ou non, compte tenu de la situation de l’entreprise. À l’époque, plusieurs sources ont suggéré que Samsung n’aurait pas prévu renouveler la série FE, et maintenant a été le portail de nouvelles coréen, L’électriquequi a remis en cause existence du Galaxy S22 FE.

On ne verra pas de Galaxy S22 FE à cause du Galaxy S22 Ultra

Selon le portail susmentionné, Samsung aurait décidé d’annuler ses plans pour lancer une version plus abordable de la famille Galaxy S. Apparemment, la marque sud-coréenne aurait prévu augmenter la production du Samsung Galaxy S22 Ultradonc le courant vaisseau amiral de l’entreprise est un succès complet, et la marque besoin de plus de jetons destiné à cet appareil.

Au départ, la marque aurait prévu produire environ trois millions d’unités de Samsung Galaxy S22 FE. Les plans, enfin, auraient changé, et les trois millions de puces seraient dirigées, principalement, pour produire plus d’unités du Galaxy S22 Ultra.

Compte tenu de l’instabilité actuelle du marché, La décision de Samsung aurait du senscar la marque obtient une marge plus élevée pour chaque Galaxy S22 Ultra vendu, qu’elle n’en obtiendrait pour chaque Galaxy S22 FE.

Ceci, cependant, n’implique pas que la famille « FE » va disparaître. En fait, il y a déjà des rumeurs suggérant que le Samsung Galaxy S23 arriverait l’année prochaineavec une prévision de trois millions d’unités expédiées. Un personnage important, mais qui est loin d’être 13 millions d’unités de Galaxy S23 Ultra que la marque envisage de vendre.

