Le Samsung Galaxy S22 devrait être présenté le 8 février

Samsung prévoit de présenter sa gamme de smartphones Galaxy S22 début février. Au cours des dernières semaines, certains détails sur les appareils ont déjà fuité.

Alors que Samsung vient de lancer le Galaxy S21 FE, la nouvelle série Galaxy S22 est également dans les starting-blocks. Les smartphones pourraient même être officiellement présentés le 8 février, comme le rapporte le magazine coréen Digital Daily (via Engadget). Un porte-parole de l’entreprise a déclaré au site : « Nous pouvons confirmer que l’événement aura lieu le 8 février et prévoyons d’envoyer les invitations fin janvier ».

Nouvelle puce Exynos avec carte graphique AMD

Dans le cadre de l’événement « Unpacked », Samsung présentera très probablement les modèles Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra. On sait sur les smartphones qu’ils seront très probablement équipés de la nouvelle puce Samsung Exynos 2200, qui est la première à disposer d’une unité graphique d’AMD. Aux USA en revanche, le constructeur équipera les appareils du Snapdragon 8 Gen 1.

Galaxy S22 Ultra avec une configuration de caméra impressionnante

Le Galaxy S22 Ultra devrait également rappeler les appareils de la série Note, désormais abandonnée, et être livré avec un S Pen, qui peut également être rangé dans le boîtier du smartphone. De plus, l’appareil doit être équipé d’un « Super Clear Lens », ce qui signifie que les objectifs de l’appareil photo doivent être protégés avec un verre spécial du fabricant Corning. En plus d’un capteur principal de 108 mégapixels, l’appareil devrait disposer d’un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et de deux objectifs zoom avec un grossissement de trois et dix fois.

Samsung devrait présenter plus de détails – y compris les deux autres modèles Galaxy S22 – le 8 février. Le fabricant dévoilera alors probablement aussi les prix.