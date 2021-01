Le Samsung Galaxy S21 Ultra peut être disponible en cinq variantes de couleur, y compris une option de couleur marron:

13 janv.2021 17:37:54 IST

Des fuites de rendu marketing suggèrent maintenant que le prochain smartphone haut de gamme de Samsung pourrait être en marron, a tweeté WinFuture l’écrivain Ronald Quandt. Selon un rapport de Le bord, le téléphone ne sera pas seulement marron, mais aura plusieurs variantes. Il semble que la société ait prévu cinq couleurs pour le Galaxy S21 Ultra de Samsung, dont une brune. Le rapport ajoute en outre que Samsung devrait également annoncer deux versions du non-Ultra S21. Ceux-ci incluent le Galaxy S21 et un Galaxy S21 Plus plus grand. Chacun des modèles sera disponible dans des variantes de couleurs légèrement différentes.

« Couleurs personnalisées » pour la série Galaxy S21. pic.twitter.com/etynIOMIBO – Roland Quandt (@rquandt) 12 janvier 2021

Le Galaxy S21 sera disponible en quatre couleurs, dont le blanc et le gris, tandis que le S21 + pourrait se décliner en cinq variantes de couleurs, notamment un rouge vif, un noir plus foncé et un blanc bleuâtre.

Pendant ce temps, un rapport dans GSMArena a cité pronostiqueur Univers de glace qui a dit que le Galaxy S21 Ultra aura une caméra optique variable 10X.

Selon le rapport, le smartphone utilisera le meilleur de sa catégorie 10 MP, 1 / 3,24 « en taille et avec des pixels de 1,22 µm. De plus, l’objectif sera doté d’un OIS d’ouverture f / 4,9 et d’un téléobjectif périscope de 240 mm (10x) Zoom.

Selon un rapport précédent, Samsung pourrait offrir une prime de précommande lors de l’annonce de la série Galaxy S21. Selon le pronostiqueur Evan Blass, ceux qui précommanderont le Galaxy S21 Ultra 5G recevront gratuitement les Galaxy Buds Pro et Galaxy Smart Tag.

