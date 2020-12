Le Samsung Galaxy S21 pourrait être moins cher que son prédécesseur

Le Galaxy S21 pourrait devenir le smartphone le moins cher de la série Galaxy S de Samsung depuis le Galaxy S7. En fait, toute la série Galaxy S21 serait relativement abordable en vente libre.

Selon une nouvelle fuite sur les prix sud-coréens de la série Galaxy S21, les smartphones pourraient être vendus à un prix assez bas par rapport à leurs prédécesseurs. Le discours équivaut à 733 à 883 euros de prix de départ pour les modèles, comme l’écrit SamMobile en référence à mk.co.kr. Le Galaxy S20, en revanche, a été lancé en Corée du Sud pour l’équivalent de 813 euros, soit 80 euros de plus. Le Galaxy S21 serait le smartphone le moins cher de la série phare depuis le Galaxy S7 il y a quatre ans, qui a démarré dans le pays d’origine de Samsung pour l’équivalent de 611 euros.

Prix ​​probablement plus élevés en Europe

Les versions allégées, les éditions pour ventilateurs et les modèles spéciaux similaires sont exclus de la comparaison. L’une des raisons du prix d’entrée relativement bas de la série Galaxy S21 est le grand succès du Galaxy S20 Fan Edition. Selon le fuyant Ishan Agarwal, les prix de départ en euros de la série Galaxy S21 sont nettement plus élevés, à savoir à 849 euros pour le Galaxy S21, 1049 euros pour le Galaxy S21 + et 1399 euros pour le Galaxy S21 Ultra.

Mais même dans ce cas, le prix du Galaxy S21 serait inférieur de 50 euros à celui du Galaxy S20, les deux autres modèles étant 50 euros de plus chacun. Après tout, le prix de départ du Galaxy S20 était de 899 euros (+ 50 euros), celui du Galaxy S20 + 999 euros (-50 euros) et celui du Galaxy S20 Ultra de 1349 euros (-50 euros).

La série Galaxy S21 sera présentée à la mi-janvier 2021. Ensuite, nous découvrirons probablement le niveau réel des prix en euros.