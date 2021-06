Le Samsung Galaxy S21 FE pourrait devenir beaucoup moins cher que le S20 FE

L’édition Fan du Galaxy S21 serait vendue à un prix nettement inférieur à celui du prédécesseur Galaxy S20 FE. La seule question est de savoir pourquoi cela devrait arriver. Apparemment, le Galaxy S21 FE remplace dans une certaine mesure le Galaxy Note 21.

Le Galaxy S21 FE devrait arriver sur le marché entre 517 et 591 euros. A titre de comparaison : Le Galaxy S20 FE était disponible en modèle 4G pour 630 euros et en version 5G pour 730 euros. Un rapport du Korea Herald (via Android Authority) révèle les prix du prochain smartphone haut de gamme de milieu de gamme. Le Galaxy S21 FE devrait sortir avec le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 en août. Samsung aimerait se passer d’un Galaxy Note 21 cette année.

Le Galaxy S21 FE sera-t-il compatible avec le S Pen ?

À cet égard, la question se pose de savoir si le Galaxy S21 FE fonctionnera avec le S Pen. Le Galaxy Z Fold 3 devrait également maîtriser cette fonction, qui pourrait également être disponible en alternative pour les fans de stylos. Selon l’état actuel, il n’y a au moins aucune option de stockage dans le cas du S21 FE. Le célèbre leaker Evan Blass a récemment publié des images de rendu du smartphone. On peut le voir dessus dans les couleurs violet, blanc, vert armée et noir.

Probablement avec Snapdragon 888

Si le Galaxy S21 FE porte le numéro de modèle SM-G990B, ce qui est probable, alors certaines données techniques sont déjà apparues dans la base de données de référence de Geekbench (via Notebookcheck). Il existe un modèle avec la puce phare Snapdragon 888 et 6 Go de RAM.

Sinon, le Galaxy S21 FE utilisera probablement un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une résolution Full HD. La batterie a une capacité de 4 500 mAh et il devrait y avoir des modèles avec un choix de 128 Go et 256 Go de mémoire. Samsung pourrait faire des économies sur les appareils photo et le traitement, par exemple. En août, nous saurons probablement si les rumeurs sont vraies.