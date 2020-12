Le Samsung Galaxy S21 fait allusion à une configuration de triple caméra arrière et à cinq variantes de couleur

Tendance FP01 déc.2020 17:02:17 IST

La conception probable et les options de couleur du prochain Samsung Galaxy S21 ont fait surface en ligne et les images révèlent que le produit phare aura cinq variantes de couleur et des caméras arrière triples. Ces rendus ont été partagés sur Twitter par un pronostiqueur populaire Ice Universe récemment. Ils ont écrit dans la légende: «Le design du Galaxy S21 est unique et mérite des éloges.» Les couleurs visibles sont le violet, le rose pâle, l’argent, le gris et le noir. La disposition de la caméra arrière semblait être placée verticalement dans les rendus fuyés.

Le design du Galaxy S21 est unique et mérite des éloges. pic.twitter.com/WlZ84xbS6m – Univers de glace (@UniverseIce) 28 novembre 2020

Il y a une seule caméra frontale visible et les téléphones présentent un design de bord courbe métallique, le logo Samsung au centre du panneau arrière qui a une sorte de brillance métallique. Les boutons d’alimentation et de volume sont situés sur le panneau latéral sur le côté droit. Il y a également quatre trous de haut-parleur en pointillés en bas repérés sur les images qui ont fui.

Il y a quelques jours, le même pronostiqueur avait partagé des rendus du boîtier du Samsung Galaxy S21 sur Twitter. Les rendus présentés ici se sont également concentrés sur la configuration de la triple caméra arrière avec flash LED et la caméra frontale unique située au milieu de l’écran.

Le mois dernier, un rapport exclusif de Police Android avait rapporté que le Samsung Galaxy S21 fonctionnera sur One UI 3.1 basé sur Android 11 et aura Snapdragon 875 ou Exynos 2100 comme SoC.

Comme la série S20, S21 aura également trois modèles, à savoir le Galaxy S21, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra, respectivement nommés O1, T2 et P3. Selon le rapport, le Galaxy S21 Ultra pourrait avoir une batterie de 5000 mAh, tandis que le Galaxy S21 + est censé être alimenté par une cellule de 4800 mAh et le Galaxy S21 avec une batterie de 4000 mAh. Le modèle de base comporterait un appareil photo principal de 12 MP, un objectif ultra-large de 12 MP et un téléobjectif de 64 MP. Les spécifications sont les mêmes pour le S21 + tandis que le S21 Ultra sera livré avec un appareil photo principal de 108 MP, un capteur Gen 2.

