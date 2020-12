Le Samsung Galaxy S21 est divulgué dans les vidéos officielles pour la première fois

Le Galaxy S21, dans les vidéos officielles: c’est le design définitif des nouveaux téléphones Samsung.

Quand nous pensions avoir vu le Samsung Galaxy S21 sous toutes ses formes, une nouvelle fuite provenant de Police Android va plus loin, à travers vidéos officielles qui nous montrent les nouveaux terminaux Samsung d’une manière jamais vue auparavant.

Car après avoir vu les rendus les plus réalistes à ce jour des trois appareils qui composeront la série S21, nous pouvons aujourd’hui jeter un premier regard sur une série de vidéos officielles apparus à l’avance, ce qui nous montre certaines des caractéristiques esthétiques des nouveaux terminaux de l’entreprise.

Le Galaxy S21, révélé dans les vidéos officielles

Les trois vidéos auraient été extraites du matériel promotionnel officiel que Samsung prévoit d’utiliser lors de la présentation des terminaux. Grâce à eux, nous pouvons voir le différents terminaux de la série S21, en courts clips qui mettent en valeur certaines des caractéristiques les plus importantes de sa conception.

Il est frappant, par-dessus tout, le couleur « Phantom Violet » dans laquelle arrivent les Galaxy S21 et S21 +Samsung a opté pour un format à double finition qui associe le violet du corps de l’appareil à l’or rose de son grand module triple caméra situé à l’arrière.

Bien sûr, le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Il ne manque pas non plus son rendez-vous, exhibant une couleur noire, écran incurvé, malheureusement pour beaucoup -Contrairement à ses frères cadets- et un système de caméra composé d’un total de cinq capteurs, l’un d’eux un téléobjectif au format périscope. Est également présent système de mise au point laser, qui soutiendra le Appareil photo principal de 108 mégapixels pour fournir une mise au point plus rapide et plus précise.

Sur la base des informations collectées à ce jour, tout indique que Le Galaxy S21 sera présenté à la mi-janvier, vers le 14 du mois. Cependant, son lancement sur le marché devrait intervenir un peu plus tard, sur le 29 août selon les derniers indices connus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂