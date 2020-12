Le Samsung Galaxy S21 a tellement fui qu’il y a même une critique vidéo

Et avec tant de filtration et tant de détails qui anticipent déjà le nouveau Samsung Galaxy S21 pour janvier … Voici votre première critique vidéo!

Une fois de plus, Samsung arrivera dans un UNPACKED sans surprise à nous dire, ou du moins c’est ce à quoi nous nous attendons après que ces dernières semaines aient été un filet incessant de nouvelles autour de quelques Samsung Galaxy S21 que nous avons même vu dans les images officielles avec un tableau complet des spécifications et tout, dont nous savons qu’il prend en charge le S-Pen et que ils devraient anticiper leur arrivée déjà au prochain mois de janvier à des prix compris entre 879 et 1399 euros.

En tout cas, pour ceux qui attendaient Les fuites Le plus populaire du royaume curl la boucle des fuites, nous vous présentons ici la courtoisie d’Android Authority qui nous a révélé l’indice, la première critique vidéo à un prototype du Samsung Galaxy S21 que nous avions déjà vu auparavant, mais pas en direct et montrant tous les détails d’une finition assez récente au moins dans l’intégration du module photographique.

Vous pouvez maintenant voir le Samsung Galaxy S21 + en vidéo

La vidéo en question, à laquelle nous avons lié à la fin de cet article, a été publiée par une chaîne YouTube appelée Random Stuff 2 et dure environ cinq minutes, étant toujours téléchargée pour le moment et disponible pour parcourir tous les détails du nouveau Samsung Galaxy S21 dans sa saveur ‘Plus’, le milieu de la famille, qui est un peu camouflé par des autocollants en l’état un prototype de pré-série.

Evidemment la qualité d’une filtration comme celle-ci confirme que toutes les informations publiées précédemment étaient vraies, et laisse-nous entrevoir qu’en effet Il semble que Samsung avancera le lancement cette année Pour rivaliser avec Huawei avant qu’ils ne présentent leurs nouveaux smartphones hautes performances, sûrement avec Harmony OS et leurs propres services mobiles.

En ce qui concerne ce que vous verrez dans la vidéo, que avant optimisé presque complètement, avec un trou centré très réduit pour la caméra frontale par rapport aux modèles précédents, en plus de montrez-nous le fonctionnement rapide du lecteur d’empreintes digitales intégré sous le panneau dans une position confortable similaire à celle actuelle.

Cette version du Galaxy S21 bénéficiera d’une configuration de triple caméra avec capteurs 64 MP + 12 MP + 12 MP avec Zoom 3x optique, sans identifier de quel type de capteurs il s’agira, tout en nous laissant voir quelques échantillons de captures réalisées avec le terminal.

Vous avez peut-être aussi vu qu’il arrive avec une configuration mémoire de 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go d’options de stockage, Android 11 dans ses tripes et, dans ce cas, le Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 888 qui sera sûrement à nouveau présent dans les versions pour la Corée du Sud et les États-Unis du Galaxy S21.

Posséder youtuber avertir que c’est effectivement un prototype de pré-série avec un logiciel pas encore optimisé, mais dit que ce sera probablement le meilleur téléphone de 2021 et qui à son avis améliore les smartphones que nous connaissons maintenant … Il faudra attendre pour le confirmer!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂