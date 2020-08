Le Samsung Galaxy S20 obtient les fonctionnalités du Note 20 via une mise à jour

Une mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités des Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra aux smartphones de la série Galaxy S20. Les anciens produits phares de Samsung recevront également la nouvelle interface logicielle appelée One UI 2.5.

Depuis un certain temps, Samsung a été particulièrement exemplaire dans la mise à jour des anciens smartphones avec les fonctionnalités des modèles plus récents. Entre autres choses, les appareils de la série Galaxy S20 doivent recevoir un certain nombre de nouvelles fonctions qui ont été développées par Samsung pour le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra. Le fabricant l’a annoncé sur son site Web.

DeX sans fil et plus de liberté dans l’application appareil photo

Les mises à jour font partie de la nouvelle interface logicielle One UI 2.5 et incluent le mode DeX amélioré, qui permet au smartphone d’être connecté sans fil à un téléviseur Samsung et utilisé comme moniteur externe. Une autre innovation permet aux utilisateurs de basculer manuellement entre les différents microphones de smartphone lors de l’enregistrement vidéo en mode Pro. De plus, le mode professionnel prend désormais en charge les enregistrements 8K avec jusqu’à 24 images par seconde.

One UI 2.5 est disponible pour de nombreux smartphones Samsung

Il existe également une innovation pratique pour l’application Samsung Notes. Cela peut maintenant synchroniser les enregistrements audio et les notes écrites les uns avec les autres. Le déploiement de la mise à jour One UI 2.5 a déjà commencé et devrait être disponible pour les Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra. Les anciens smartphones des séries Galaxy S10 et Galaxy Note 10 recevront également One UI 2.5 en tant que mise à jour à une date ultérieure, tout comme les appareils pliables Samsung Galaxy Fold et Galaxy Z Flip.