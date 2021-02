Le Samsung Galaxy S20 FE (5G) est-il étanche? Découvrez ici

Le Samsung Galaxy S20 FE est-il étanche ou devriez-vous éviter la baignoire et la prochaine fête à la piscine avec ce smartphone Galaxy populaire? Nous clarifierons pour vous dans quelle mesure le S20 FE est protégé contre les dégâts d’eau et à quoi vous devez faire attention.

Les fabricants de smartphones tels que Samsung font désormais certifier des appareils plus chers par des tests afin d’offrir officiellement un certain degré de protection contre les liquides et la poussière. Le Galaxy S20 FE dispose également d’une telle certification et est donc protégé contre les infiltrations d’eau.

En termes d’étanchéité, une classification est transformée en une «classe de protection IP» (International Protection), souvent annoncée sur les sites des fabricants. Une valeur indique à deux chiffres l’étanchéité à la poussière et à l’eau du Galaxy S20 FE. Il atteint la classe de protection IP68 – actuellement la valeur la plus élevée possible pour les smartphones. Le S20 FE doit résister à la pluie inattendue, aux éclaboussures d’eau ou à un voyage vers l’évier.

Galaxy S20 FE: actuellement la classe de protection IP la plus élevée pour les smartphones

Samsung spécifie une certification jusqu’à IP68 pour le Galaxy S20 FE. La Fan Edition n’est en aucun cas inférieure aux autres modèles S20 à cet égard. La classe de protection est divisée en deux chiffres, le premier chiffre relatif à la protection contre la poussière ou les particules étrangères et le deuxième chiffre indiquant la protection contre l’eau. Dans le cas du Galaxy S20 FE, cela signifie qu’il est complètement protégé contre la pénétration de corps étrangers (poussière et saleté). Il est également étanche jusqu’à 30 minutes à une profondeur de 1,5 mètre.

Important à savoir: Samsung indique dans les petits caractères que les valeurs mentionnées se réfèrent uniquement à l’eau claire (eau douce) et excluent l’eau salée, l’alcool, l’eau savonneuse ou d’autres liquides. Vous devez également vous assurer que l’emplacement de la carte SIM est fermement inséré, sinon l’eau peut facilement pénétrer.

Pourquoi le S20 FE n’est pas étanche pour toujours

Le problème avec ces informations du fabricant est qu’elles se rapportent à un environnement de laboratoire avec de l’eau douce pure dans un cylindre. Les liquides plus agressifs et autres influences telles que la température ne sont pas inclus ici. L’étanchéité est généralement réalisée avec des anneaux en silicone qui scellent le boîtier et les points d’entrée.

Et voici le nœud du problème: avec le temps, ce sceau peut s’user. Les dommages ou la flexion peuvent également nuire à l’étanchéité du smartphone ou le rendre complètement invalide. Le fabricant n’accepte donc aucune garantie en cas de dommage. Si vous souhaitez protéger votre smartphone, vous devez mettre un étui puis sécher soigneusement votre appareil en cas de pluie ou d’accident afin d’éviter des dommages tardifs dus à la corrosion.