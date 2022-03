Le Samsung Galaxy M53 5G fuite en entier : écran 120 Hz, Snapdragon 750G et appareil photo 50 MP

Le Samsung Galaxy M23 5G sera proposé à un prix compris entre 250 euros et 300 euros à changer.

Après avoir présenté ses nouveaux flagships, les Samsung Galaxy S22, le géant coréen concentre ses efforts sur la finalisation la mise sur le marché de ses nouveaux terminaux milieu de gamme d’ici 2022et donc, après avoir révélé les détails du Galaxy A53 5G d’une part et des Galaxy A13 et Galaxy A33 5G d’autre part, le Samsung Galaxy M23 5G a maintenant été entièrement divulgué, un smartphone qui se distingue par avoir un écran 120 hertz, un processeur Snapdragon 750G et un appareil photo principal de 50 mégapixels.

Le Samsung Galaxy M23 5G dévoilé

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, un récent rapport du média MySmartPrice révèle conception, spécifications et prix du nouveau Samsung Galaxy M23 5G.

Ainsi, dans les premiers rendus divulgués de ce terminal, que nous vous laissons en dessous de ces lignes, nous pouvons voir que le Galaxy M23 5G a un design renouvelé par rapport à son prédécesseur, le Galaxy M22, notamment dans sa partie arrière, puisque, dans ce , la firme coréenne mise sur un module de caméra vertical en forme de pilule, similaire à celui du nouveau Galaxy S22, abandonnant le design carré que l’on pouvait voir dans le Galaxy M22. De plus, ces premières images du Galaxy M23 5G révèlent également qu’il aura une configuration de 3 caméras arrière contre quatre de son prédécesseur.

En se concentrant sur ses spécifications et selon cette fuite, le Samsung Galaxy M23 5G sera équipé d’un grand écran TFT de 6,6 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hzqui sera couronnée par une encoche de type goutte où se loge votre caméra frontale.

Le moteur choisi pour déplacer cette borne est le Qualcomm Snapdragon 750Gun chipset à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G qui s’accompagne de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interneextensible via des cartes microSD jusqu’à 1 To.

Dans la section photographique, ce nouveau smartphone de la série Galaxy M dispose d’un triple module de caméra arrière composé d’un Capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1.8 et OIS (stabilisation optique de l’image), un capteur ultra grand angle 8 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2 et un macro capteur 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4. Cette caméra arrière nous permet d’enregistrer des vidéos en résolution 4K à 30 ips.

Quant au reste des fonctionnalités de ce nouveau smartphone de la firme coréenne, il faut préciser qu’il aura 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFCGPS, capteur d’empreintes digitales sur le côté, un seul haut-parleur, un connecteur de charge USB-C, un port Prise casque 3,5 millimètres et Android 12 basé sur OneUI 4.1 comme système d’exploitation.

Enfin, cette fuite a également révélé que le prix du Galaxy M23 5G variera entre 250 et 300 euros pour changer.

