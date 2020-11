Le Samsung Galaxy M42 avec une batterie de 6000 mAh passe la certification 3C en Chine

Tendance FP18 nov.2020 19:02:49 IST

Samsung semble développer un nouveau téléphone de la série Galaxy M appelé Samsung Galaxy M42. Bien que Samsung n’ait pas encore fourni de détails officiels à ce sujet, l’appareil aurait reçu une certification de la certification obligatoire de la Chine. Selon un rapport dans MySmartPrice, le Samsung Galaxy M42 a été repéré sur le site Web de certification 3C et le site Web de certification DEKRA, qui ont mis en évidence la capacité de la batterie de l’appareil.

Selon le rapport, le Samsung Galaxy M42 avec le numéro de modèle de batterie: EM-BM425ABY comportera une batterie de 5830 mAh qui pourrait très bien être une cellule de 6000 mAh. La tension limite de charge de la batterie, selon la certification 3C est de 4,43 V. Cependant, tant la certification 3C que la certification DEKRA ne révèlent rien d’autre sur l’appareil.

Selon un rapport précédent de Sammobile, Samsung était travaillant sur deux téléphones Galaxy M qui portent les numéros de modèle SM-M425F et SM-M127F. Le rapport indique en outre qu’on leur a dit que le SM-M425F aurait un appareil photo principal de 64 MP et 128 Go de stockage et que son logiciel est déjà en cours de développement.

Selon un rapport dans GSMArena, le Samsung Galaxy M40 a été rebaptisé Galaxy A60. Cependant, aucun Galaxy M41 n’a été publié, Samsung lançant le Galaxy M51 à la place. Cependant, le numéro de modèle dans les listes indique clairement que la série M4x revient bientôt.

