Le Samsung Galaxy Chromebook2 vise un prix abordable à 550 €

Le Chromebook Samsung Galaxy de l’année dernière était gros, audacieux, rouge – et à 1 000 €, assez cher. Pour 2021, le Samsung Galaxy Chromebook2 est désormais nettement moins cher à 550 €, bien que certaines fonctionnalités aient également été réduites.

Au total, le Galaxy Chromebook2 2-en-1 de 13,3 pouces élimine le stylet intégré de son prédécesseur ainsi que son lecteur d’empreintes digitales, remplace l’écran OLED par un modèle QLED amélioré et propose un processeur plus lent. Alors que les prix commencent à 550 €, Samsung vendra un modèle amélioré pour 700 €, bien qu’il ne soit toujours pas aussi rapide que le Chromebook Samsung Galaxy d’origine.

Selon Samsung, le Chromebook Galaxy d’origine était le Chromebook haut de gamme le plus vendu du marché, bien que, comme notre histoire l’a noté, les Chromebooks haut de gamme ne se vendent généralement pas aussi bien que les Chromebooks bon marché à 300 € qui ont tendance à être les plus populaires sur Amazon et Best Acheter. Danielle Moten, la chef de produit senior de la nouvelle informatique chez Samsung, a en fait fait référence au Chromebook2 comme «un ajout à notre portefeuille Galaxy», plutôt que comme un remplacement du modèle d’origine.

Le changement le plus notable est peut-être celui de l’écran 13,3 pouces. Samsung a remplacé l’OLED 4K d’origine par un QLED 1080p. Les écrans QLED, qui ont commencé à entrer dans le courant dominant vers 2015, utilisent un tableau de points quantiques derrière l’écran pour se rapprocher de la fidélité des couleurs des écrans OLED coûteux, mais en utilisant à la place une technologie LED moins coûteuse et moins puissante. Étant donné que Samsung a promu sa propre technologie OLED pendant plusieurs années, le passage à QLED peut être un signe que son temps est venu.

Samsung Comme pratiquement tous les Chromebooks modernes, le Samsung Galaxy Chromebook2 prend en charge les applications Android.

Les dirigeants de Samsung n’ont pas expliqué pourquoi Samsung avait coupé le stylet intégré (qui est toujours vendu séparément) et le lecteur d’empreintes digitales, mais nous pouvons supposer que l’entreprise l’a fait en raison du coût. Il en va de même pour le processeur Intel Core i3, qui fait partie de la même famille «Comet Lake» que le Core i5-10210U utilisé dans le Chromebook Galaxy d’origine, mais plus lent et moins cher. (Pour un Chromebook, qui n’exécute aucune application intensive, un Core i3 suffit probablement.)

Alors que les nouveaux prix sont de milieu de gamme plutôt que de bonnes affaires, le Galaxy Chromebook2 est beaucoup plus abordable que son prédécesseur, sans trop renoncer à d’autres domaines.

Samsung

Spécifications de base du Samsung Galaxy Chromebook2:

Afficher: QLED 13,3 pouces (1920×1080)

QLED 13,3 pouces (1920×1080) Processeur: Intel Core i3-10110U / Celeron 5205U

Intel Core i3-10110U / Celeron 5205U Graphique: Intel UHD

Intel UHD Mémoire: 8 Go / 4 Go

8 Go / 4 Go Espace de rangement: 128 Go / 64 Go

128 Go / 64 Go Ports: 2 ports USB-C, MicroSD

2 ports USB-C, MicroSD Caméra: 720p (face à l’utilisateur)

720p (face à l’utilisateur) Batterie: 45,5 Wh

45,5 Wh Sans fil: WiFi 6 (802.11ax)

WiFi 6 (802.11ax) Dimensions (pouces): 12,0 x 8,0 x 0,55 pouces

12,0 x 8,0 x 0,55 pouces Poids: 2,71 livres

2,71 livres Couleur: rouge

rouge Prix: 699,99 € / 549,99 €

699,99 € / 549,99 € Durée de vie du support: 8 années

