Le Samsung Galaxy A52 5G apparaît dans son intégralité dans un déballage fuite

Le nouveau Galaxy A52 5G perd patience, anticipe sa sortie et nous dévoile déjà ses secrets dans une vidéo complète ‘unboxing’ … C’est le nouveau best-seller de Samsung!

Ce matin même Samsung a commencé à envoyer des invitations pour sa deuxième Galaxy déballé de l’année, encore plus prometteuse « Quelque chose d’étonnant » vous devriez vous déplacer dans vos nouveaux mobiles les plus vendus, Galaxy A qui étaient déjà attendus hier des Emirats Arabes Unis même avec des détails sur leurs prix.

Non pas que Samsung soit des experts en gardez les secrets de vos prochaines sorties, et si le Galaxy A72 nous avions déjà de nombreux détails et même des images, aujourd’hui le nouveau Samsung Galaxy A52 5G n’a pas tardé à se montrer dans une vidéo complète déballage cela nous laisse sans surprises étonnantes pour la semaine prochaine … Vous ne voulez pas connaître le nouveau milieu de gamme Samsung? Eh bien, suivez-nous ci-dessous!

Nous laissons le crédit au Chaîne Youtube Moboaesthétique, qui a obtenu une unité du Galaxy A52 5G à l’avance et a publié ce la revue anticipé de un smartphone qui devrait coûter environ 369 euros lors de son lancement, apportant la meilleure expérience Samsung à plus de poches.

Filtrer les prix et la conception finale des prochains téléphones Samsung les plus vendus

C’est le nouveau Samsung Galaxy A52 5G, plus de secrets

Dans la vidéo, l’appareil est montré en détail, qui se vante à partir d’un Panneau Super AMOLED Infinity-O avec son trou pour la caméra frontale de 32 mégapixels, 6,5 pouces de diagonale, Résolution FHD + au format étiré 20: 9 et taux de rafraîchissement de 120 Hz qui se démocratisera à mi-parcours en 2021. Le lecteur d’empreintes digitales est optique et se cache en dessous.

La bonne nouvelle est que les Certification IP67 dans un smartphone avec un design Samsung incomparable, qui semble robuste et bien fini avec matériaux métalliques pour son châssis et ses cadres latéraux, où un verre Corning Gorilla Glass est placé à l’avant et un arrière Glasstic qui est identique au Galaxy S21 avec une finition mate.

Pour compléter la liste, nous pouvons trouver un chipset Qualcomm Snapdragon 750G avec processeur octa-core et Adreno 619 GPU, accompagnés de configurations de mémoire qui démarrent dans 6 Go de RAM et 128 Go pour un stockage effectivement extensible.

Le système photographique principal est quadruple, avec un Capteur principal de 64 mégapixels avec un grand angle de 8 MP, une macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Terminer la partie multimédia apporte plus de bonnes nouvelles, soyez prudent, car en effet le Galaxy A52 5G a un connecteur jack audio standard pour les écouteurs.

De son côté, le logiciel est fourni par Android 11 avec le skin OneUI 3.1, avec de l’énergie grâce à un Batterie de 4500 mAh qui est chargé via USB Type-C avec puissances jusqu’à 25W et aucune compatibilité sans fil.

Le plus curieux, cependant, n’est pas de voir comment les spécifications telles que le stockage extensible ou la prise audio sont maintenues dans les milieux de gamme, déjà oubliées dans la coupe la plus performante, mais plutôt au moins dans ce modèle SM-A526B / DS pour les Émirats arabes unis L’appareil intègre dans sa boîte tout le nécessaire pour fonctionner, du smartphone à un manchon de protection en silicone, via le chargeur rapide 25W et son câble USB-A vers USB-C, à côté de la broche d’éjection du plateau SIM. Seuls les écouteurs manquent pour compléter le package!

Quel mobile Samsung dois-je acheter? Guide d’achat avec les meilleurs modèles de 2021

Rubriques connexes: Téléphones, Samsung, Samsung Galaxy

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂