Le Samsung Galaxy A51 commence à recevoir la mise à jour Android 11 avec des bulles de discussion, un widget de lecture multimédia et plus

05 févr.2021 12:46:45 IST

Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 pour le Galaxy A51 (Critique). Pour l’instant, la mise à jour a été déployée en Russie. La mise à jour apporte également le correctif de sécurité Android de février 2021. Le téléphone bénéficiera désormais des fonctionnalités d’Android 11 qui incluent un widget de lecture multimédia dédié au téléphone, une section de conversations dans la zone de notifications, des bulles de discussion et des autorisations uniques signalées GSMArena. Pendant ce temps, les améliorations liées à One UI 3.0 incluraient des fonctionnalités telles que le mode sombre, l’affichage permanent, la conception d’applications stock, le bien-être numérique et le contrôle parental, a ajouté le rapport.

Samsung avait lancé le Galaxy A51 en décembre 2019. Des rapports suggèrent que la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 pour le Galaxy A51 est livrée avec la version de firmware A515FXXU4DUB1. Pour vérifier si la mise à jour a été déployée pour votre téléphone, allez simplement dans «Paramètres», puis «Mises à jour du système», recherchez les mises à jour du système, téléchargez maintenant et installez la mise à jour.

La mise à jour devrait être déployée par lots et la société commencera bientôt à déployer la mise à jour Android 11 sur le Galaxy A51 sur plus de marchés.

En parlant des spécifications, le Galaxy A51 est livré avec un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec protection Corning Gorilla Glass 3 et est alimenté par le processeur Exynos 9611 (10 nm), soutenu par le GPU MP3 Mali-G72. Il obtient une configuration à quatre caméras à l’arrière qui comprend une caméra principale de 48 MP, une caméra ultra grand angle de 12 MP, une caméra macro de 5 MP et une caméra de profondeur de 5 MP. Pour les selfies, le téléphone est livré avec une caméra frontale de 32 MP.

Le téléphone est doté d’un capteur optique d’empreintes digitales sous écran et abrite une batterie non amovible de 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 15 W.

Le Galaxy A51 rejoindra le Galaxy M31 (Critique), Galaxy Note10 Lite et Galaxy M21, qui ont tous été mis à niveau vers Android 11 avec One UI 3, deux mois avant qu’ils ne soient censés recevoir la mise à jour. Les deux autres téléphones qui devraient recevoir la mise à niveau en mars sont les Galaxy M30 et Galaxy A70.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂