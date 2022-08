Le Samsung Galaxy A23 5G est officiel : c’est le nouveau mobile pas cher de la firme coréenne

Le Samsung Galaxy A23 5G dispose d’un écran de 6,6 pouces, d’un processeur Snapdragon 695, d’un appareil photo principal de 50 MP et d’une énorme batterie de 5 000 mAh.

lorsqu’il ne manque que quelques jours pour un nouveau Galaxy Unpacked dans lequel Samsung lancera ses terminaux pliables de quatrième génération, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, sa nouvelle famille de smartwatches, les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro, et ses nouveaux écouteurs True Wireless, les Galaxy Buds Pro 2le géant coréen continue d’esquisser son catalogue de terminaux économiques pour ce 2022 avec le lancement de son nouveau smartphone pas cher avec la 5G.

Ainsi, la marque coréenne vient d’annoncer par le biais d’un communiqué sur son site officiel le nouveau Samsung Galaxy A23 5G, un mobile d’entrée de gamme qui se distingue pour avoir un grand écran, avec connectivité 5G, avec un module de caméra arrière quadruple et avec une grande batterie.

Samsung Galaxy A23 5G : toutes les infos

Samsung Galaxy A23 5G, fiche technique Caractéristique Dimensions 76,9 × 165,4 × 8,4 mm, 197 g Filtrer Écran Full HD+ Super AMOLED Infinity-U de 6,6 pouces Processeur Qualcomm Snapdragon 695 RAM 4/6/8 Go Système opératif OneUI 4.1 basé sur Android 12

3 ans de mises à jour Android

4 ans de mises à jour de sécurité Stockage 64/128 Go

Prise en charge de microSD jusqu’à 1 To appareils photo Arrière:

– 50 MP principal f/1.8 avec OIS

– Ultra grand angle 5 MP f/2.2

– Capteur de profondeur 2MP f/2.2

– Macro 2MP f/2.2

Frontale :

– 8MP f/2.2 Tambours 5000mAh

Charge rapide 25W (chargeur non inclus) Les autres 5G

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)

Bluetooth 5.1

NFC

USB Type-C

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

samsung-knox

Le nouveau Samsung Galaxy A23 5G est équipé d’un grand Écran Super AMOLED Infinity-V de 6,6 pouces avec résolution Full HD+le même qui monte la version avec 4G, et avec un processeur Qualcomm Snapdragon 695un chipset à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G accompagné de trois versions de 4, 6 et 8 Go de RAM et deux variantes de 64 et 128 Go de stockage internetous deux extensibles via des cartes microSD jusqu’à 1 To de capacité.

Dans la section photographique, ce nouveau terminal de la série Galaxy A dispose d’un quadruple module de caméra arrière composé d’un Capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1.8 et OIS (Optical Image Stabilization)un capteur ultra grand-angle 5 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2 et deux capteurs, un profondeur et un macro, 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4.

Un autre des points forts du Samsung Galaxy A23 5G est son autonomie, puisqu’il est équipé d’un grande batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 25 W.

Le nouveau smartphone pas cher de Samsung ne manque pas non plus de connectivité, puisqu’il a 5G, Wi-Fi AC double, Bluetooth 5.1, NFCUSB Type C et lecteur d’empreintes digitales sur le côté.

Au niveau logiciel, le Samsung Galaxy A23 5G arrive avec Android 12 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de la marque coréenneOneUI 4.1.

Samsung Galaxy A23 5G : disponibilité et prix

Le Samsung Galaxy A23 5G sera disponible en quatre couleurs : blanc, noir, bleu et or rose et dans différentes configurations de mémoire, mais le géant coréen Il n’a pas encore confirmé dans quelles régions il sera commercialisé ni quel sera son prix de marchémême si tout semble indiquer qu’il atteindra le marché des un prix proche de 300 euros.

