Le Samsung Galaxy A04 est officiel : c’est le nouveau mobile ultra pas cher de la marque coréenne

Le Samsung Galaxy A04 dispose d’un écran de 6,5 pouces avec une résolution HD+, d’un appareil photo principal de 50 MP et d’une grande batterie de 5 000 mAh.

Après avoir déjà lancé sa nouvelle génération de terminaux pliables, les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, le géant coréen concentre désormais ses efforts sur l’esquisse sa gamme de smartphones ultra pas chers pour ce 2022.

Dans cette stratégie, la firme coréenne vient de présenter le successeur du Galaxy A03, un Samsung Galaxy A04 qui se distingue par un grand écran, avec un triple module de caméra arrière et avec une énorme batterie.

Samsung Galaxy A04, toutes les infos

Galaxie A04 Caractéristique Dimensions et poids 164,4 x 76,3 x 9,1 mm

192g Filtrer 6,5 pouces HD+ Infinity-V Processeur Noyau Octa RAM 4/6/8 Go Système opératif Android 12 avec OneUI Core 4.1 Stockage 32/64/128 Go appareils photo Arrière : 50 MP (principal) ƒ/1,8, 2 MP (profondeur) ƒ/2,4

Avant : 5 MP ƒ/2,2 Tambours 5 000 mAh Les autres 4G, Double SIM + microSD, Double Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C

Le Samsung Galaxy A04 hérite du design de son prédécesseur avec une façade avec une lunette inférieure surdimensionnée et avec une partie arrière avec un module de caméra double situé dans le coin supérieur gauche, bien que dans ce nouveau modèle ce module n’est pas situé dans un îlot de caméra de forme carrée et le flash LED est maintenant situé entre les deux caméras et non à côté du capteur principal.

Ce nouveau smartphone ultra pas cher de Samsung partage également certaines spécifications avec son prédécesseur comme son Écran Infinity-V de 6,5 pouces avec résolution HD+ 1 600 x 720 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 hertzqui est couronnée par une encoche en forme de goutte où se loge votre caméra selfie. 5 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2.

Le processeur choisi pour déplacer ce terminal dans un chipset octa-coredont le modèle exact n’a pas encore été révélé, qui est accompagné de trois versions de 4, 6 et 8 Go de RAM et de nombreuses autres variantes de stockage interne de 32, 64 et 128 Gotous extensibles via des cartes microSD jusqu’à 1 To de capacité.

Ce nouveau mobile Samsung pas cher est équipé d’un double module caméra arrière composé de un capteur principal de 50 mégapixelscontre 48 MP de son prédécesseur, avec une ouverture focale f/1.8 et un capteur de profondeur pour le mode portrait de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4.

Le nouveau Samsung Galaxy A04 ne manque pas non plus d’autonomie puisqu’il une grosse batterie de 5 000 mAh dont la vitesse de charge rapide n’a pas encore été confirmée.

Au niveau de la connectivité, ce nouveau mobile ultra pas cher de Samsung dispose de la 4G, Dual SIM, Double Wi-Fi, Bluetooth 5.0GPS et USB-C.

Le Samsung Galaxy A04 arrive avec Android 12 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de la firme coréenne pour les équipements modestes, OneCore 4.1.

Samsung Galaxy A04 : disponibilité et prix

Samsung n’a pas encore confirmé la disponibilité ou le prix du Galaxy A04, mais ce que nous savons, c’est qu’il sera disponible en quatre couleurs : noir, vert, blanc et rose.

Samsung met à jour l’un de ses Galaxy A les moins chers vers Android 12

Quoi qu’il en soit, si nous jetons un coup d’œil à son tableau de spécifications, il est fort probable que le prix de ce nouveau terminal Samsung pas cher commence à 100 euros.

