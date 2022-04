Le Samsung Galaxy A le plus vendu corrige 88 vulnérabilités dans une nouvelle (et importante) mise à jour

Partager

Le Galaxy A52, l’un des téléphones les plus vendus de Samsung en 2021, entame le déploiement milieu de gamme de l’importante mise à jour One UI d’avril, avec pas moins de 88 vulnérabilités corrigées.

Les développeurs de Samsung continuent de très bien traiter leurs smartphones et leurs utilisateurs, et dans cet effort pour gardez votre Galaxy parmi les appareils les plus sécurisés du marchél’un des best-sellers de l’entreprise va corriger jusqu’à 88 vulnérabilités dans une nouvelle mise à jour.

En fait, on parle de Version d’avril 1 de l’interface utilisateur qui avait été présenté auparavant comme l’un des plus importants de ces derniers mois, et qu’après avoir été mis à la disposition de beaucoup d’appareils Galaxy avec une baisse de performances plus importante, commence maintenant son déploiement parmi les meilleures ventes à commencer par le Samsung Galaxy A52.

Nous sommes évidemment devant l’un des mobiles Samsung les plus réussis de l’année écoulée 2021c’est donc une bonne nouvelle que les millions d’utilisateurs qui l’ont acheté dans le monde puissent mettre à jour maintenant les correctifs de sécurité d’avril avec un bon nombre de vulnérabilités fixes, dont certaines importantes parmi lesquelles Tuyau sale.

la nouvelle compilation distribue déjà en Europe avec le code firmware A525FXXS4BVD1donc si vous ne l’avez pas encore reçu, vous pouvez accéder aux paramètres pour essayez de le forcer directement et commencez à utiliser votre Galaxy A52 de manière encore plus sûre.

Les correctifs de sécurité de Google sont évidemment inclus en plus de un autre package de correctifs affectant une seule interface utilisateuren ajoutant des optimisations et des améliorations générales toujours appréciées, aucun changement basé sur One UI 4.1 avec Android 12 que ces appareils viennent de recevoir il y a quelques semaines.

Comment forcer la mise à jour est très simplecar il suffira d’aller dans les réglages, et dans le menu de Paramètres > Mise à jour du logiciel vous pouvez cliquer sur Télécharger et installer pour que le smartphone se connecte directement aux serveurs Samsung à la recherche du mettre à jour. Évidemment, il peut également être téléchargé à partir de SamMobile ou d’autres outils similaires avec les référentiels de micrologiciels Samsung.

Nous vous encourageons à mettre à jour dès que possible, car par exemple la vulnérabilité Tuyau sale autorisé n’importe quelle application à accéder racine à un appareil profitant d’une faille de sécurité dans la version 5.8 du noyau Linux.

