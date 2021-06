Le Salvador devient le premier pays au monde où le bitcoin devient une crypto-monnaie ayant cours légal, mais non sans controverse

La Assemblée législative du Sauveur a approuvé ce matin la loi qui convertit le bitcoin en monnaie légale au Salvador. Le pays devient le premier au monde à offrir un tel support à la crypto-monnaie.

Nayib Bukele, président du Salvador, a déjà annoncé ses intentions il y a quelques jours, et maintenant cette proposition est devenue une réalité, non sans controverse. Entre autres parce que oblige les entreprises et les entreprises à accepter le bitcoin comme moyen de paiement lorsque cette crypto-monnaie n’est pas conçue pour remplacer ou être une alternative à la monnaie fiduciaire.

Le Salvador entre dans l’histoire du monde des crypto-monnaies

Selon Diario El Salvador, l’approbation est intervenue après l’avis favorable de la commission financière. L’utilisation du bitcoin, ajoutent-ils, « n’affectera pas la loi d’intégration monétaire qui autorise l’utilisation du dollar., une monnaie qui aura comme référence le bitcoin dont l’utilisation comme monnaie virtuelle ayant cours légal se fera jusqu’à 90 jours après la publication du règlement au Journal Officiel. » Bukele a célébré la décision il y a quelques minutes sur son compte Twitter :

L’échange entre le bitcoin et le dollar américain sera librement établi par le marché, mais aussi tous les prix peuvent être exprimés en bitcoin et toutes les contributions fiscales peuvent être payées en bitcoin.

L’une des dispositions de l’avant-projet envoyé par Bukele à l’Assemblée précise ainsi «Tout agent économique doit accepter le bitcoin comme moyen de paiement lorsqu’il lui est proposé par quiconque acquiert un bien ou un service.« .

Cela signifie que ceux qui fournissent des produits et services, même dans les petites entreprises, seront obligés d’accepter le bitcoin comme moyen de paiement. Dans l’avant-projet, il est indiqué à l’article 7 que « l’État fournira des alternatives permettant à l’utilisateur d’effectuer des transactions en bitcoin ».

Même ainsi, est-il ajouté à l’article 12 du projet, « sont exclus de l’obligation exprimée à l’article 7 de la présente loi, ceux qui par un fait notoire et n’ont manifestement pas accès aux technologies qui permettent d’exécuter des transactions en bitcoin ».

Controverse et avenir incertain pour la mise en œuvre de la loi

L’approbation de Bitcoin a eu un réception inégale sur Twitter, où les positions trouvées étaient claires. Alors que les croyants en crypto ont célébré cette étape historiqueLes citoyens d’El Salvador – un pays dans lequel Bukele détient un pouvoir presque absolu – ont critiqué le fait que cette loi était beaucoup moins importante que d’autres mesures qui devraient être approuvées dans d’autres domaines.



Bitcoin ne prend en charge que 7 transactions par seconde, un nombre qui le rend hautement indésirable en tant que devise de paiement traditionnelle.

La proposition ne mentionne pas d’autres crypto-monnaies, ce qui est remarquable d’autant plus que le bitcoin n’est pas correctement conçu pour servir de monnaie légale lors des paiements: le nombre de transactions concurrentes qu’il supporte est très faible, ce qui rend probablement complexe la mise en œuvre de cette mesure.

Il est donc difficile pour les entreprises de fonctionner de manière agile avec le bitcoin comme monnaie légale – quelque chose dans lequel les frais de transaction posent également problème – et la mesure finira probablement par apporter un soutien juridique aux son utilisation déjà fréquente comme réserve de valeur.

En fait le plan de Nayib Bukele expliqué comme « environ 70 % de la population n’a pas accès aux services financiers traditionnels« Les crypto-monnaies ont précisément été un moyen pour la population non bancarisée d’avoir une alternative pour accéder aux services financiers.

La séance plénière et vote ont été diffusés sur YouTube, mais une interview du président a également été diffusée via les Espaces Twitter dans lequel était présent Jack Dorsey, qui défend depuis des années le marché des cryptomonnaies en général et du bitcoin en particulier.