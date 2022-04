Le saisissant contrat prénuptial de Jennifer Lopez et Ben Affleck

célébrités

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​tout préparé pour se marier, y compris un curieux accord prénuptial.

© GettyJennifer Lopez et Ben Affleck

Jennifer Lopez et Ben Affleck Ce sont deux des figures les plus importantes de l’industrie cinématographique et leurs noms captivent le public mondial qui suit de près les différentes alternatives dans la vie de ces célébrités qui se sont retrouvées de manière romantique après 20 ans. Aujourd’hui, ce couple est l’un des plus aimés du milieu hollywoodien.

Ben Affleck Il est venu sur une séquence négative avec des problèmes d’alcoolisme qui l’ont éloigné de Univers étendu DC où il donne vie à Homme chauve-souris et il allait même diriger et jouer dans un film Dark Knight. On peut aussi ajouter son divorce avec Jennifer Garner et la cour courte mais plus qu’intense qu’il a eue avec la jeune Ana de Armas comme boissons amères.

Jennifer Lopez Elle a une carrière cinématographique avec des succès et des ratés, tandis que dans sa vie personnelle, ses partenaires comme P Diddy, Marc Anthony, Drake et le joueur de baseball Alex Rodríguez ne lui ont jusqu’à présent pas apporté le soutien émotionnel dont elle a besoin ni la satisfaction de vivre une vie avec quelqu’un. qui est présent dans tous les détails. Quelque chose qui a apparemment aujourd’hui avec Affleck.

Un couple très spécial !

Maintenant, il est venu à la lumière accord prénuptial telle aurait été l’idée du protagoniste de épouse-moi et qui détaille une série d’obligations que les deux membres du couple doivent remplir. Les rumeurs disent que l’acteur de fille disparue Il a déjà signé le document qui contient un élément frappant : ils doivent avoir des relations sexuelles au moins quatre fois par semaine pendant qu’ils sont mariés.

Il n’y a toujours pas plus de détails sur les clauses économiques derrière cet accord, mais les réseaux sociaux ont déjà explosé avec le détail qui a été révélé et beaucoup plaisantent avec l’activité intime dej lo disant que c’est le secret de l’éternelle jeunesse que le protagoniste de Séléna. Bien sûr, elle a passé des décennies en tant que figure hollywoodienne qui a su s’imposer comme l’une des femmes les plus désirées.

Oui Ben Affleck? L’idole traverse une petite tempête car ils l’accusent d’avoir utilisé l’application de rencontre appelée Bande pour créer des liens avec Emma Hernan, star de la télé-réalité Vendre le coucher du soleilqui jure avoir parlé avec l’acteur avant qu’il ne renoue avec Jennifer Lopez. De l’environnement de l’interprète, ils nient catégoriquement cette situation et disent qu’ils n’ont pas utilisé cette application depuis longtemps.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂