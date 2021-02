« Le sac en crocodile est un rêve », Leonardo Maini Barbieri exaspère les militants des droits des animaux sur TikTok

Ces jours-ci sur la plateforme de partage vidéo TIC Tac tient une confrontation entre leinfluenceur Leonardo Maini Barbieri et un front des droits des animaux dirigé par le tiktoker vegan VeganGrossolanamente. La cause de la dispute sont quelques déclarations publiées par le premier, qui trahissent un esprit insensible envers le monde animal. L’histoire remonte à décembre, mais VeganGrossolanamente a allumé la mèche en revenant sur la question avec un tiktok publié début février.

Selon l’auteur du tiktok, le jeune influenceur qui s’est fait connaître pour des vidéos montrant son style de vie confortable sur la plateforme aurait publié commentaires désobligeants sur la vie des animaux en réponse à une vidéo d’elle dans laquelle elle critiquait l’utilisation de sacs e vêtements en cuir véritable par Chiara Ferragni. Pour VeganGrossolanamente, le garçon a le droit de faire ce qu’il veut avec son argent, mais étant devenu une figure de référence sur une plateforme fréquentée par des jeunes et très jeunes, il devrait faire preuve de plus de sensibilité envers une question telle que la cruauté envers les animaux.

En réalité, les propos auxquels se réfère la jeune femme n’ont plus de trace directe sur les réseaux sociaux; cependant quelques captures d’écran capturées à partir des commentaires sur la vidéo en question donner le ton de la conversation embauché par Maini Barbieri, qui parle des sacs en crocodile comme de vrais «rêves pour beaucoup» et revendique la capacité de faire ce qu’il veut avec son argent. L’échange a mis l’influenceur dans le collimateur des critiques l’obligeant à répondre en vidéo sur sa chaîne. Maini Barbieri prétend avoir « la vie des animaux très à cœur », que les écrans en circulation ont été extrapolés à partir d’un discours plus large et que ceux qui le critiquent feraient bien de penser à d’autres problèmes comme celle de la mode rapide.

La réaction n’a pas fait taire les utilisateurs choqué par l’influenceur, qui a répondu avec d’autres vidéos. Dans l’un d’entre eux, la discussion sur le respect des droits des animaux a été étendue à l’utilisation de parfums produits par des sociétés qui testent sur des êtres vivants et à l’utilisation d’autres accessoires et dérivés obtenus à partir d’animaux et de leurs souffrances.

