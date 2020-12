Le Sabre est la McLaren la plus puissante jamais purement à combustion

Révélé non pas par la marque, mais, curieusement, par McLaren Beverly Hills, l’un de ses revendeurs officiels, le McLaren Saber est le dernier modèle de production limitée de la marque Woking. Il se distingue également par son exclusivité sur le marché nord-américain.

Grâce à ce facteur, la marque britannique affirme que le dernier projet McLaren Special Operations (MSO) a pu adopter «des idées et des innovations qu’une approbation mondiale ne permettrait pas» d’adopter.

Quelles étaient ces solutions? McLaren n’a pas révélé … Cependant, d’après ce que l’on peut voir dans les images publiées, s’il y a un domaine auquel le Sabre accorde une attention particulière, c’est l’aérodynamique.

Conçu pour «couper» le vent

À l’avant, nous avons un séparateur de dimensions considérables, un capot qui intègre des bouches d’aération, des phares très fins et peut-on dire avec certitude qu’il a des pare-chocs? Voici peut-être une des raisons pour lesquelles il n’est destiné qu’aux États-Unis d’Amérique.

Un peu plus en arrière, le souci d’aérodynamisme reste évident, la carrosserie de la McLaren Sabre étant composée de plusieurs panneaux qui ressemblent à des couches superposées – distinguées par des couleurs – qui servent également à définir diverses entrées et sorties d’air.

Enfin, à l’arrière se détachent «l’aileron» central, l’énorme aile, un diffuseur frappant et le placement de l’échappement en position centrale.

Quant à l’intérieur, du peu que l’on peut voir, la décoration en Alcantara bicolore, l’utilisation abondante de fibre de carbone et un écran «flottant» pour le système d’infodivertissement sont mis en évidence.

Et le moteur?

Selon McLaren, le Sabre devient son modèle le plus puissant qui n’utilise qu’un moteur à combustion. Cela se traduit par 835 ch et 800 Nm extraits du bien connu 4.0 V8 biturbo, ce qui lui permet d’atteindre 351 km / h – plus rapide et plus puissant que Senna.

Avec une production limitée à 15 exemplaires, chaque McLaren Sabre est le résultat d’une collaboration directe entre MSO et le client, chaque voiture étant «sur mesure». Quant au prix de ce nouveau modèle de McLaren, il reste également inconnu.