Le rythme de croissance de Tesla menacé? Le directeur de BMW dit oui

« Il ne sera pas facile pour Tesla de continuer à cette vitesse car le reste de l’industrie avance », ont déclaré Oliver Zipse, PDG de BMW, lors de la conférence technologique DLD All Stars.

C’est ainsi que Zipse a fait référence au leadership commercial de Tesla ces dernières années. Même en 2020, lorsque la pandémie a également affecté de manière significative l’industrie automobile, les ventes de Tesla ont augmenté de 36% (!) Par rapport à 2019, atteignant pratiquement un demi-million de voitures vendues.

Cependant, c’est aussi en 2020 que l’on a vu le plus grand nombre de lancements de nouvelles voitures électriques en mémoire et 2021 s’annonce encore plus forte.

Le leadership commercial de Tesla est-il menacé?

Selon Oliver Zipse, il semble que oui. Les milliards d’euros investis dans la mobilité électrique ces dernières années par tous les constructeurs commencent à porter leurs fruits avec le lancement de nombreuses nouveautés en cadence rapide.

Chez BMW, par exemple, le portefeuille 100% électrique de la marque connaîtra une croissance exponentielle. Nous connaissons déjà l’iX3, mais cette année, l’iX et le nouvel i4 arriveront. Un iX1 (basé sur le X1) est également en route et nous aurons également des versions 100% électriques des séries 7 et 5.

Et comme pour BMW, nous assistons à une croissance exponentielle des propositions de tous les autres fabricants. Cependant, la première place de Tesla dans les graphiques de vente de voitures électriques pourrait être remportée, non par BMW, mais par la plus grande Volkswagen (en volume). Le lancement d’ID.3 et, surtout, de l’ID.4 le plus ambitieux – qui sera vendu sur de nombreux autres marchés dans le monde – a le potentiel de faire passer la marque allemande au premier rang dans quelques années.

Les ambitions de Tesla sont cependant élevées. La marque nord-américaine prévoit une croissance de 50% en 2021, c’est-à-dire qu’elle prévoit de livrer l’équivalent de 750 mille unités. Son succès ou son échec dépendra peut-être de l’achèvement le plus rapide possible à la Gigafactory de Berlin – où elle produira le modèle Y pour le marché européen.

Indépendamment du fait de garder ou non la première place, la vérité est que les plans de croissance de Tesla – Elon Musk a déclaré que la marque maintiendrait un taux de croissance de 50% d’année en année dans les années à venir – pourraient être affectés par les nouveaux tramways « inondés ». qui sont sur le point d’arriver, ce qui donnera au consommateur final plus d’options à choisir.

Source: Bloomberg.