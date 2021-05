Le Ryan Reynolds révèle

Oui ok Ryan Reynolds Il a tendance à monopoliser les médias pour des nouvelles comiques et tendres, comme sa relation avec Blake Lively, bien qu’il soit aussi parfois placé au centre de controverses, comme lorsqu’il a opposé son veto à Scarlett Johansson de Marvel, à cette occasion, l’acteur a brisé les barrières et les préjugés et a parlé de santé mentale. Pendant un moment, il mit son travail de côté et il s’est assis, en tant que personnage public, pour expliquer à ses plus de deux millions d’adeptes ce que signifie souffrir, dans son cas, d’anxiété.

Tout comme le sexe ou l’identité de genre peuvent l’être, pour de nombreuses personnes et dans de nombreuses sociétés, la santé mentale reste un sujet tabou. Il y a peu de fois que les gens en ont entendu parler, mais maintenant, les célébrités s’ouvrent beaucoup plus pour sensibiliser à ce sujet et, l’un des exemples clairs est le prince Harry, qui vient de publier un documentaire sur ce que signifie souffrir ce genre de chose.

De plus, il y a quelques heures à peine, Ryan Reynolds rejoint cette liste de stars qui, comme tout être humain, le corps, la fatigue et le stress font des ravages. A travers une publication sur Instagram, l’acteur canadien a décidé de faire une déclaration sur ces situations puisque, en mai, le mois de la santé mentale est célébré aux États-Unis et, par conséquent, il a écrit avant la fin du mois: «L’une des raisons pour lesquelles je raccroche si tard est que je me surcharge de tâches et que des choses importantes s’échappent.« , a débuté.

Et puis il est arrivé au point le plus important: «l’une des raisons pour lesquelles je suis surchargé de tâches est mon éternel compagnon, l’anxiété». Mais, dans les lignes suivantes, il a envoyé un message d’espoir et plein d’amour pour ceux qui souffrent de la même manière: «Je sais que je ne suis pas seul, et surtout, à vous tous qui surchargez, travaillez, réfléchissez et faites trop de tout, sachez que vous n’êtes pas seuls.». Avec ces mots, Reynolds a réussi à devenir rapidement viral et à recevoir des centaines de messages de soutien.

Cependant, ce n’est pas la première fois que Ryan Reynolds parlez ouvertement de ces problèmes. Il y a cinq ans, il a révélé à GQ ce qu’il fallait faire Dead Pool était ce qui a déclenché son anxiété: « Cela ne s’est jamais arrêté. Quand ce fut finalement fini, j’ai eu une petite dépression nerveuse. Je tremblais littéralement», A-t-il assuré. En fait, il a également déclaré que, Quand il avait 20 ans, il a dû prendre des médicaments pour pouvoir contrôler ces attaques. Et avec ces mots, l’interprète devient l’un des premiers hommes d’Hollywood à parler ouvertement de santé mentale.