Le russe Soyouz et Arianespace lancent les 36 satellites de télécommunications de OneWeb à LEO

Une fusée russe Soyouz transportant 36 satellites britanniques de télécommunications et d’Internet a décollé du cosmodrome de Vostochny en Extrême-Orient russe vendredi, a annoncé l’agence spatiale. Lors du lancement, qui a été effectué par Arianespace, la première société mondiale de lancement de satellites, la fusée Soyouz a décollé à 23 h 08 IST (17 h 38 GMT). « Le lancement s’est déroulé comme prévu », a déclaré Dmitry Rogozin, directeur de l’agence spatiale Roscosmos, sur l’application de messagerie Telegram. Le lancement était initialement prévu pour jeudi mais a été reporté pour des raisons techniques.

OneWeb, une société basée à Londres, travaille à achever la construction d’une constellation de satellites en orbite terrestre basse offrant des services haut débit améliorés et d’autres services aux pays du monde entier.

La société est en concurrence avec les milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos dans la course pour fournir une connexion Internet rapide via des satellites pour les régions éloignées du monde.

La société britannique prévoit que son service Internet commercial mondial sera opérationnel d’ici l’année prochaine, soutenu par quelque 650 satellites.

Les lancements antérieurs de 36 satellites ont eu lieu chacun en avril et mars.

« Les satellites arrivent pré-assemblés de Floride dans des conteneurs. Notre équipe les prend en charge en Russie et les accompagne de leur arrivée à l’aéroport jusqu’au lancement », a déclaré à l’AFP Jean-Claude Garreau, responsable de la campagne de lancement d’Arianespace.

Huitième et neuvième séparations confirmées!

Notre # ST32 le vol est maintenant terminé et officiellement un succès!

Cela apporte @OneWebla constellation de 218 satellites en orbite terrestre basse! pic.twitter.com/XfXoCWs0Dm – Arianespace (@Arianespace) 28 mai 2021

Les satellites sont ensuite lancés par grappes de 36 et ils se séparent en groupes de quatre lorsqu’ils sont en orbite, a-t-il ajouté.

Arianespace, qui travaille avec la Russie depuis près de deux décennies, est engagée pour réaliser 16 lancements de Soyouz entre décembre 2020 et fin 2022.

Le site de lancement de Vostochny est l’un des projets spatiaux les plus importants de Russie, conçu pour réduire la dépendance au cosmodrome de Baïkonour que Moscou loue actuellement au Kazakhstan.

Le projet a constamment pris du retard, avec sa construction gâchée pendant des années par de multiples controverses, y compris la corruption.

