Le RTX 3070 de Nvidia est plus puissant que le 2080 Ti – et coûte deux fois moins cher

L’annonce des nouveaux GPU Nvidia est un bang: la série d’amplis GeForce RTX 3000 convainc sur le papier avec son prix et ses performances. En plus du produit phare chic RTX 3090, Nvidia a également présenté la GeForce RTX 3070. La carte graphique bon marché ne coûterait que 499 € et serait plus puissante que la RTX 2080 Ti, qui coûte environ 1 200 €.

Dans le flux en direct des nouvelles cartes graphiques, Nvidia a promis environ 60% de vitesse de plus pour le RTX 3070 que pour la GeForce RTX 2070. Cela dépasserait même le produit phare précédent 2080 Ti – et à moins de la moitié du prix. Le RTX 3070 utilise 8 gigaoctets de mémoire graphique GDDR6 bon marché au lieu du GDDR6X plus rapide, mais les performances sont certainement suffisantes pour les jeux actuels. 5 888 cœurs CUDA avec des fréquences d’horloge jusqu’à 1,73 GHz pour le prix de 499 dollars sont plus que bon marché. La sortie aura lieu en octobre.

Le nouveau modèle haut de gamme: 8K avec 60 FPS sans aucun problème

À l’extrémité supérieure de la chaîne alimentaire se trouve le monstre graphique Nvidia GeForce RTX 3090: selon le fabricant, la carte graphique fonctionne environ 50% plus vite, 30 degrés plus froide et dix fois plus silencieuse qu’un Titan RTX. La carte doit calculer les jeux dans une résolution maximale de 8K à 60 images par seconde. À l’intérieur du GPU fonctionnent 10 496 cœurs CUDA et 24 gigaoctets de mémoire graphique GDDR6X – il occupe trois emplacements dans l’ordinateur, sa consommation d’énergie (TDP) est de 350 watts. Parfois, un nouveau bloc d’alimentation peut également être nécessaire lors de l’installation. Nvidia a annoncé le nouveau RTX 3090 pour le 24 septembre, au prix de 1499 €.

Le nouveau Nvidia RTX 3080 est dans le bon sens. Pour 699 dollars, la Founders Edition offre deux fois plus de performances que le RTX 2080 – suffisamment pour afficher facilement une résolution 4K à 60 FPS. 8 704 cœurs CUDA et 10 gigaoctets de mémoire graphique GDDR6X font de la vapeur, le GPU nécessite deux logements de logement. Le RTX 3080 sera livré à partir du 17 septembre.

Aperçu de la série ampère

Nvidia GeForce RTX 3090

Noyaux CUDA: 10,496

Fréquence d’horloge (boost): 1,70 GHz

Mémoire graphique: 24 Go GDDR6X

Interface: 384 bits

Prêt pour SLI: Oui

Connexions: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1

Hauteur: 3 emplacements

TDP: 350 watts

Alimentation: 2 x 8 broches

Prix: 1499 €

Sortie: 24 septembre

Nvidia GeForce RTX 3080

Noyaux CUDA: 8704

Fréquence d’horloge (boost): 1,71 GHz

Mémoire graphique: 10 Go GDDR6X

Interface: 320 bits

Prêt pour SLI: Non.

Connexions: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1

Hauteur: 2 emplacements

TDP: 320 watts

Alimentation: 2 x 8 broches

Prix: 699 €

Sortie: 17 septembre

Nvidia GeForce RTX 3070