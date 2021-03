Le RPG PS2 toujours brillant Final Fantasy XII a 15 ans aujourd’hui

Croyez-le ou non, Final Fantasy XII a 15 ans aujourd’hui. Le RPG PlayStation 2 a été lancé pour la première fois au Japon en 2006, le 16 mars. Nous nous souvenons encore d’avoir attendu ce qui semblait être un âge pour que le jeu sorte ici en Europe (il était en fait un an de retard), et d’avoir tout lu à ce sujet dans le magazine officiel PlayStation. C’étaient les jours, etc.

Square Enix a commandé de nouvelles illustrations de la distribution principale du jeu afin de célébrer cet anniversaire:

Quoi qu’il en soit, nous pensons toujours que Final Fantasy XII est un chef-d’œuvre et, selon l’humble avis de cet auteur, il reste l’un des plus grands jeux de toute la série. Et la meilleure partie est qu’il a été brillamment remasterisé pour PS4 il y a quelques années à peine, sous le nom de Final Fantasy XII: The Zodiac Age.

Dans notre revue Final Fantasy XII: The Zodiac Age 2017, nous l’avons surnommé un «bangaa absolu», ce qui, pour être honnête, est un très bon jeu de mots. Nous avons donné au remaster un 9/10, concluant: « Final Fantasy XII: The Zodiac Age est une refonte presque parfaite d’un chef-d’œuvre PS2. Le jeu n’est pas sans défauts mineurs, mais dans l’ensemble, c’est un rappel saisissant de la magie de Square. série peut être. «

Et juste pour solidifier notre amour pour The Zodiac Age, nous l’avons classé dans le top 10 de notre liste des meilleurs RPG PS4. Un honneur pour être sûr.

Curieusement, le jeu est actuellement bon marché sur le PlayStation Store, dans le cadre de la vente « Essential Picks ». Il reçoit évidemment une recommandation de notre part.

Êtes-vous fan de Final Fantasy XII? Essayez d’ignorer Vaan dans la section commentaires ci-dessous.