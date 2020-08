Le Rpg Isométrique Gamedec Confirme Sa Sortie Sur Nintendo Switch

Le travail fera ses débuts sur PC via Steam et GOG cette année, avec des textes en espagnol

Au milieu de l’année 2019, nous avons rencontré une nouvelle proposition de style cyberpunk, Gamedec, un nouveau RPG au 22ème siècle qui a été annoncé par Studios Anshar avec une première bande-annonce qui a laissé un très bon goût en bouche. Gamedec est un RPG isométrique de coupe classique se déroulant dans un futur cyberpunk dans lequel nous jouons le rôle d’un enquêteur privé dans un monde virtuel. Après presque un an sans entendre parler de lui, l’étude a confirmé avec une nouvelle bande-annonce que le travail arrivera également sur Nintendo Switch en 2021.

Comme nous voyons à travers Gematsu, Gamedec est un RPG sans combat pour solo. Vous êtes un détective de jeu qui résout des crimes dans des mondes virtuels. Utilisez votre intelligence pour recueillir des informations auprès de vos témoins et suspects, aller au fond des stratagèmes trompeurs, sauver des vies et enquêter sur les relations extraordinaires entre les mondes virtuels et leurs habitants. Le jeu s’adapte en permanence à vos choix et ne juge jamais: vous êtes la somme de vos choix. Le titre fera ses débuts sur PC cette année et sur Switch en 2021.

Principales caractéristiques par Gamedec

Interagissez avec les PNJ pour recueillir des informations et accéder à différentes options de dialogue en fonction de vos choix, de la profession développée et des connaissances acquises.

Visitez de nombreux mondes virtuels, de l’environnement trompeur de type ferme aux réalités du cyberpunk noir et noir en passant par les royaumes fantastiques.

Utilisez votre Codex et votre Déduction pour déchiffrer les faits et les preuves pour conclure l’affaire. Trouvez votre propre réponse et réagissez en fonction de votre propre éthique, de votre intégrité ou simplement d’un sens de la justice poétique.

Façonnez votre personnage grâce à des actions qui lui confèrent des effets positifs ou négatifs. Déterminez comment vous voulez que l’autre vous perçoive en sélectionnant des traits qui correspondent à votre style de jeu. Développez votre propre Gamedec à travers vos décisions, vos choix et vos actions.

Rencontrez divers personnages du Realium et du Virtualium qui peuvent être amicaux ou hostiles, en fonction de vos décisions tout au long du jeu.

Le travail, en outre, a déjà confirmé qu’il arrivera avec des textes en espagnol. Donc une fois que c’est fait gamescom 2020 Cela nous laisse avec une nouvelle bande-annonce, il nous reste à continuer d’attendre des informations à ce sujet.

