Le RPG ELEX ambitieux obtient une suite sur PS5, PS4

ELEX était l’un de ces RPG qui n’a pas été particulièrement bien évalué à sa sortie, mais qui a développé un peu un culte dans les années qui ont suivi. Loué pour son ambition et ses idées, il a été freiné par une mauvaise ouverture et des combats brisés. Ceux qui ont poussé à travers son introduction brutale avaient cependant de bonnes choses à dire, et ce sera ce groupe de joueurs le plus excité par le fait qu’il obtienne une suite. ELEX II a été confirmé comme étant en développement pour PlayStation 5 et PS4, mais la date de sortie n’a pas encore été communiquée.

Le développeur Piranha Bytes est à nouveau aux commandes, la suite se déroulant plusieurs années après les événements du premier jeu. Le protagoniste Jax revient dans le monde de Magalan pour affronter une nouvelle menace. « Afin de défendre la paix sur Magalan et la sécurité de sa propre famille, Jax se lance dans une mission pour convaincre les factions de s’unir contre les envahisseurs, ainsi qu’une quête personnelle pour retrouver son fils, Dex, qui s’est séparé de lui . »

Le plus gros ajout dont nous pouvons parler en ce moment est un jetpack, qui vous permet de traverser librement l’environnement et de voler sur place. Un communiqué de presse parle de décisions qui auront un impact sur la façon dont les PNJ réagiront à vos actions ainsi que sur les compagnons qui peuvent rejoindre et quitter votre groupe en fonction de votre statut moral. Le système de contrôle serait également « massivement amélioré ».

La bande-annonce indique qu’ELEX II « arrive bientôt », alors peut-être que le RPG sortira dans les 12 prochains mois. Vous étiez fan du premier jeu et vous en cherchez plus ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.