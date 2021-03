Le RPG d’action prometteur Scarlet Nexus prend la date de sortie de juin sur PS5, PS4

Annoncé pour la première fois sur PS5 et PS4 il y a environ un an, Scarlet Nexus est un RPG d’action prometteur de Bandai Namco. Nous avons vu beaucoup de séquences de gameplay au cours des derniers mois, et maintenant le titre a reçu une date de sortie: le 25 juin 2021.

Scarlet Nexus semble partager son ADN avec un certain nombre d’autres jeux. God Eater est probablement l’une des comparaisons les plus proches en termes de structure de l’histoire, mais il y a certainement un peu de Devil May Cry dans le mélange en ce qui concerne le combat. Il s’annonce comme un titre d’action élégant et élégant.

Un bref aperçu du communiqué de presse officiel: « Avec une double histoire, commencez votre aventure avec Yuito Sumeragi, une recrue énergique d’une prestigieuse famille politique, ou Kasane Randall, le mystérieux scout dont la puissance et les compétences ont acquis une grande notoriété au sein de l’OSF. . Au fur et à mesure que leurs différentes expériences s’entremêlent, ce n’est qu’alors que vous dévoilerez toute l’histoire et découvrirez tous les mystères de Scarlet Nexus pris entre la technologie et les capacités psychiques. » Nous espérons une distribution colorée de personnages et des intrigues intrigantes.

Scarlet Nexus est-il sur votre radar? Utilisez vos compétences télékinésiques dans la section commentaires ci-dessous.