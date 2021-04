Le RPG Cris Tales cloue la date de sortie du 20 juillet sur PS5, PS4

Nous savions déjà que le développeur Dreams Uncorporated publierait Cris Tales à un moment donné en juillet, mais nous avons maintenant une date exacte à attendre. Le RPG au tour par tour arrivera sur PlayStation 5 et PS4 le 20 juillet 2021, au prix de 34,99 € / 39,99 €. Disponible à la fois numériquement et via une version physique, vous basculerez de manière transparente entre le passé, le présent et le futur dans cette aventure pour sauver le monde magique du protagoniste Crisbell des griffes du mal.

Si vous ne le saviez pas déjà, une démo de Cris Tales peut être téléchargée sur le PS Store dès maintenant, vous permettant d’échantillonner une partie de l’action à l’avance. Il est disponible depuis un certain temps maintenant, mais au cas où vous ne le sauriez pas, vous savez maintenant quoi faire si le jeu vous intéresse. « Les joueurs peuvent utiliser l’incroyable capacité de Crisbell à glisser entre les périodes pour à la fois aider les citoyens à travers les royaumes de Crystallis et effectuer des attaques surprises sur les ennemis. Si Crisbell veut sauver son monde magique du mal qui le menace, elle doit utiliser son pouvoir pour façonner le passé, le présent et l’avenir tout en rassemblant des alliés qui l’aideront dans sa quête. «

Cris Tales figure-t-il sur votre liste de souhaits? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.