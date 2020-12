Le RPG Benza apporte une action rétro gratuite aux appareils PC et iOS

Une étrange expérience de RPG est apparue avec le développeur indépendant Guilherme Martins. Ce RPG de style rétro unique jette un regard unique sur le genre JRPG et le publie ensuite gratuitement. Le RPG Benza emmène les joueurs dans une aventure unique basée sur la série télévisée japonaise à succès: The Benza.

Il s’agit d’une interprétation comique de l’étrange aventure alors que les joueurs entreprennent une quête épique dans plusieurs lieux. Dans Le RPG Benza, les joueurs s’efforcent de libérer Higqashi Nakano des mauvais sorts magiques d’ombre d’Inko Sensei. Cela les emmène dans une aventure RPG rétro unique qui laisse sa fin complètement entre les mains du joueur.

Prenez le contrôle de Chris et Kyle alors qu’ils explorent un monde rempli de graphismes nostalgiques. Le mélange unique d’effets modernes, de doublage et plus encore crée une étrange aventure qui ne manquera pas d’enchanter les fans d’anime, du Japon et d’indie.

La version de sortie du titre comprend 9 personnages jouables de la série télévisée The Benza. Pour le rendre encore plus authentique, il comporte plus de 280 lignes enregistrées par la distribution réelle de la série et présente un Higashi Nakano virtuel que les personnages peuvent explorer, offrant aux fans une vue réaliste de l’emplacement de la télévision.

Côté musique, ce jeu propose 29 chansons d’artistes variés et 6 chansons interprétées par la distribution principale. Que vous soyez fan de The Benza ou que vous l’appreniez, il n’est jamais trop tôt pour vous plonger dans les profondeurs d’une étrange télévision japonaise.

Le système de combat de ce jeu comprend un compteur d’écran. Il joue comme un JRPG classique, mais apporte une prise en charge supplémentaire de l’interface utilisateur dans le but d’aider les non-joueurs à découvrir ce titre. L’accessibilité entre le support continu et le modèle free-to-play rend ce titre facile à télécharger et à jouer.

Avec une telle distribution, le jeu doit compenser en permettant aux joueurs d’échanger des personnages à tout moment. Personnalisez une équipe, donnez-leur un équipement unique et préparez-vous à vivre une aventure Benza pas comme les autres.

Le dialogue écrit dans le jeu vient du créateur de la série, Christopher McCombs. C’est une expérience Benza authentique que tout le monde peut apprécier, qu’il soit fan de la série ou simplement à la recherche d’une nouvelle action JRPG.

Quant à l’âge, ce jeu convient à la plupart des âges. Bien qu’il s’agisse d’un JRPG, gardez à l’esprit que les normes sociales japonaises sont légèrement moins strictes que les normes américaines. Cela signifie que certains contenus potentiellement offensants pourraient apparaître dans le titre sans intention offensante.

Le RPG Benza est disponible gratuitement sur les appareils Steam et iOS. Téléchargez simplement le titre et préparez-vous à plonger dans une nouvelle aventure épique et étrange.