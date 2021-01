Le RPG Asdivine Saga de Kemco et Exe-Create est maintenant disponible sur mobile

EXE-CREATE et KEMCO ont annoncé que Saga Asdivine est maintenant disponible sur mobile. Le jeu est un achat premium mais contient également des achats intégrés supplémentaires. Le Play Store propose également une version gratuite avec des publicités intégrées à l’application.

Saga Asdivine se déroule dans un monde confronté à une guerre soudaine et inattendue entre deux royaumes. Leur guerre provoque un déséquilibre dans le monde entier. Un mercenaire nommé Vyse a trouvé sa vie dans un petit village complètement bouleversé.

Maintenant, il cherche à découvrir la perversité travaillant dans les coulisses. Il est rejoint par une paire de princesses royales et un shinobi. Le groupe d’aventuriers est maintenant dans une quête dangereuse pour découvrir la vérité. Le groupe est également chargé de protéger les ruines de la divinité spirituelle.

Les joueurs doivent apprendre «l’art de lancer» d’Akane et jeter des monstres dans la poussière. Les esprits fournissent un soutien puissant et peuvent être équipés pour améliorer les capacités magiques, améliorer les armes et synthétiser des anneaux pour plus de puissance dans les batailles.

Asdivine Saga arrive sur mobile en janvier! La préinscription est disponible sur Google Play! Pré-inscrivez-vous maintenant pour rester à l’écoute! Https: //t.co/8gzCkHLGw1 – KEMCO (@KEMCOGLOBAL) 29 décembre 2020

L’augmentation des relations avec d’autres personnages a également un impact important. En renforçant la confiance avec les autres, les joueurs peuvent recevoir des fins spéciales.

Saga Asdivine est un remake d’un ancien RPG japonais, mais avec des éléments modernisés et une localisation en anglais. Le jeu a commencé avec Coeurs asdivins en 2014, où les joueurs ont voyagé avec quatre compagnons et un chat. Le titre a été lancé sur plusieurs plates-formes, y compris mobile.

La version la plus récente était la Asdivine Dios jeux, qui est sorti en 2019. Le joueur a endossé le rôle d’Izayoi, la divinité de Asdivine, alors qu’il essayait de sauver le monde de ses propres mains. Le monde d’Asdivine est constamment menacé, mais cette fois c’est à Izayoi de l’arrêter.

Menace asdivine, la suite de Asdivine Dios, se déroule un siècle après les événements du premier match. Le monde était enfin en paix, mais un visiteur d’une autre planète a affirmé que l’univers entier serait détruit. Izayoi tente d’empêcher que cela se produise mais est obligé de faire équipe avec un trio d’esprits idiosyncratiques et de voyager à travers quatre mondes.

Les jeux contiennent tous de vastes mondes, des donjons remplis de trésors à explorer et des batailles au tour par tour. Les joueurs peuvent également créer des armes pour les aider au combat.

Saga Asdivine était auparavant disponible pour la pré-inscription avant sa sortie officielle, mais il n’offrait aucun contenu bonus supplémentaire. Les joueurs n’étaient informés que de la sortie du jeu et pouvaient le télécharger immédiatement après.

Saga Asdivine est maintenant disponible sur le Play Store et Magasin d’applications.