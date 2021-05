Le Royaume-Uni veut vraiment des spatioports commerciaux. Vont-ils voir des fusées voler en 2022?

Le Royaume-Uni commencera à délivrer des licences de vol spatial cet été, ouvrant la voie au lancement des premières fusées depuis le sol britannique l’année prochaine. Les futurs spatioports britanniques et les constructeurs de fusées espèrent être les premiers à placer des satellites en orbite depuis l’Europe, mais combien d’entre eux survivront?

Le parlement britannique est en train d’établir des règlements qui permettront à l’autorité de l’aviation civile du pays de commencer à délivrer des licences aux ports spatiaux, ainsi qu’aux opérateurs de fusées et de satellites, d’ici la fin du mois d’août. Le pays, qui a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020, encourage les acteurs commerciaux à développer des capacités de vol spatial sur les îles depuis 2014 et espérait initialement voir les premiers vols en 2020. Il a officiellement lancé son programme de vols spatiaux commerciaux, baptisé LaunchUK, en 2017.

« C’est un moment charnière pour nos ambitions en matière de vols spatiaux », a déclaré le secrétaire britannique aux transports Grant Shapps. dans un rapport le lundi (24 mai). «Depuis le début du programme de vols spatiaux en 2017, nous avons clairement indiqué que nous voulions être le premier pays à se lancer en orbite depuis l’Europe. La mise en place de ces règlements nous met fermement sur la bonne voie pour voir les premiers lancements au Royaume-Uni avoir lieu à partir de 2022. . «

Auparavant, le gouvernement britannique, via l’Agence spatiale britannique, a financé trois futurs ports spatiaux et leurs partenaires fabricants de fusées. Tous les trois sont toujours en lice, avec plus ou moins de travail devant eux avant de pouvoir lancer leur premier compte à rebours.

Spaceport Cornwall prêt à partir

Avec ses plages de sable, ses falaises escarpées et son temps ensoleillé (du moins pour le Royaume-Uni), l’ancien village de pêcheurs de Newquay en Cornouailles (la pointe sud de la terre britannique) est une destination touristique séduisante depuis des décennies. Bientôt, cela pourrait ajouter une nouvelle attraction. L’aéroport de Newquay, situé à quelques centaines de mètres de la côte atlantique, prévoit d’héberger régulièrement Virgin Orbit lance début 2022.

Melissa Thorpe, responsable de Spaceport Cornwall, la division spatiale émergente de l’aéroport, a déclaré à 45secondes.fr que tout était prêt à partir à Newquay en attendant uniquement la demande de licence et la réussite de la campagne de test de Virgin Orbit aux États-Unis.

« La législation soumise au parlement et le processus d’autorisation qui en découlera est fondamentalement la dernière pièce du puzzle que nous devons lancer au début de l’année prochaine », a déclaré Thorpe. « Nous procédons à des mises à niveau du site, juste pour le rendre un peu plus efficace. L’infrastructure pour le ravitaillement en carburant et la manutention de la fusée a déjà été acquise, et nous construisons actuellement une installation d’intégration de satellites, où les satellites viendront. et être intégré à la fusée. «

Aspirant à être le seul port spatial horizontal du Royaume-Uni (un port spatial où des avions porteurs de fusées, tels que Le Boeing 747 Cosmic Girl de Virgin Orbit , décoller et atterrir), Spaceport Cornwall espère voir jusqu’à cinq lancements par an une fois que tout sera réglé, a déclaré Thorpe.

Orbite vierge , qui a déployé 10 cubesats dans son vol de démonstration réussi en janvier , prévoit d’opérer à partir de plusieurs aéroports à travers le monde, fournissant des services de lancement flexibles à ses clients. En utilisant un avion conventionnel comme première étape, Virgin Orbit peut décoller de la plupart des aéroports conventionnels.

« Nous restons très heureux de lancer prochainement depuis Cornwall. Actuellement, nous prévoyons un lancement depuis Spaceport Cornwall dès l’année prochaine », a déclaré un porte-parole de Virgin Orbit à 45secondes.fr dans un e-mail.

La société prévoit de mener à bien i ts prochain vol d’essai en juin , lançant de petits satellites pour le ministère américain de la Défense et la Royal Netherlands Air Force. La société a récemment ajouté Centre de lancement d’Alcântara au Brésil à la liste de ses futurs lieux de décollage.

Spaceport Cornwall a hâte d’accueillir Virgin Orbit l’année prochaine. (Crédit d’image: Spaceport Cornwall)

Space Hub Sutherland face à une contestation judiciaire

Contrairement à Spaceport Cornwall, Hub spatial Sutherland a encore quelques obstacles à surmonter. Le site de lancement vertical (pour les fusées qui décollent d’une position verticale, comme le Falcon 9 de SpaceX ou l’European Ariane 5), est destiné à être construit dans la nature vierge de la péninsule de Moine, à l’extrême nord de l’Écosse.

Le port spatial, développé par la Highlands and Islands Enterprise (HIE), l’agence gouvernementale de développement responsable de cette partie de l’Écosse, permis de construire sécurisé en août 2020. Cependant, le développement a été remis en question par le plus grand propriétaire terrien d’Écosse (et l’homme le plus riche) Anders Povlsen, qui possède un domaine voisin. Povlsen, qui cite les préoccupations environnementales comme raison des objections, a depuis investi dans une entreprise rivale, le Shetland Space Centre, qui sera situé sur les îles Shetland entre le nord de l’Écosse et la Norvège.

Ce mouvement a attiré dérision généralisée dans les médias locaux , car il y a eu plus de problèmes de protection de l’environnement et de la faune autour du projet du Shetland Space Center qu’autour de Sutherland. Le développement Shetland n’a pas encore obtenu de permis de construire. Les tribunaux décideront de la validité des préoccupations de Povlsen le mois prochain, a déclaré HIE dans un communiqué.

Dans l’intervalle, des enquêtes détaillées ont commencé sur les 10,4 acres (4,2 hectares) (Melness Crofters Estate où le site de lancement de Sutherland doit être situé, a déclaré le HIE. voir jusqu’à 12 lancements par an à l’avenir.Les résultats de l’enquête informeront la construction de routes d’accès et d’autres infrastructures spatiales, y compris le centre de contrôle et le complexe de la rampe de lancement, a déclaré HIE dans le communiqué.

Le principal partenaire du port spatial est le fabricant de fusées local Orbex , basé à Forres, une petite ville à environ 200 kilomètres du futur port spatial. L’entreprise, qui a dévoilé le prototype de son Prime écologique fusée il y a deux ans, a déclaré à 45secondes.fr qu’il était sur la bonne voie pour commencer le lancement l’année prochaine « en supposant que les étapes légales soient surmontées ».

Une illustration du port spatial prévu à Sutherland, en Écosse, qui sera utilisé pour les fusées lancées verticalement. (Crédit d’image: Perfect Circle PV)

Le Shetland Space Center fait face à l’opposition

Le Centre spatial Shetland a soumis sa demande de planification en janvier et attend toujours une décision du Conseil des îles Shetland, l’autorité locale gouvernant les îles.

Le port spatial prévoit finalement d’exploiter trois rampes de lancement et a récemment attiré Lockheed Martin , précédemment associé à Space Hub Sutherland, pour passer à la base plus éloignée des Shetland.

Le futur port spatial est situé sur l’île d’Unst, à 320 km au nord de la péninsule de Moine, où se trouve le centre spatial Sutherland. Formant la partie la plus septentrionale du territoire britannique, Unst abrite une station radar militaire exploitée par la Royal Air Force britannique.

Bien qu’elle n’ait pas encore l’autorisation d’établir le port spatial, la base des Shetland fournit déjà des installations aux constructeurs de fusées européens pour tester leur technologie. Société allemande Technologies HyImpulse, qui développe un micro-lanceur équipé d’un moteur fonctionnant à la paraffine (essentiellement de la cire de bougie) et de l’oxygène liquide, a récemment terminé une série de tests de moteurs sur l’île. HyImpulse espère démarrer des vols orbitaux réguliers depuis Unst en 2023.

En novembre 2020, le Shetland Space Center a reçu ce qu’il a décrit comme « un investissement minoritaire important » de Wild Ventures Limited, une société appartenant à Anders Povlsen, qui s’est opposée à Space Hub Sutherland.

Cependant, l’agence écossaise de protection de la nature NatureScot a exprimé ses inquiétudes quant au fait que le port spatial des Shetland pourrait perturber les habitats d’espèces d’oiseaux protégées et a insisté pour que les opérations soient limitées pendant la saison de reproduction, les médias locaux ont rapporté en mars de cette année. Par la suite, Historic Environment Scotland, un organisme public chargé de la protection du patrimoine national écossais, rejeté les plans du port spatial , disant que cela nuirait à la station radar historique de Skaw, un monument national important de la Seconde Guerre mondiale.

Le fabricant allemand de fusées HyImpulse Technologies teste son moteur de fusée innovant au Shetland Space Center. (Crédit d’image: Shetland Space Center)

Le cheval noir Black Arrow

Alors que les yeux de la plupart des passionnés de l’espace du Royaume-Uni sont actuellement sur Cornwall et ses rivaux écossais, Technologies spatiales Black Arrow travaille tranquillement en arrière-plan sur son plan de lancement de roquettes à partir d’un vraquier brut réutilisé au large des côtes du Pays de Galles. La société, dirigée par le vétéran de l’industrie Paul Williams, vise une date ultérieure pour le début de ses opérations et prévoit de tenter son lancement inaugural en 2023. À terme, la société, basée à Port Albert, au Pays de Galles, espère commencer à proposer un lancement de satellite mobile. service qui pourrait être pris n’importe où dans le monde. Le concept est similaire à celui de Virgin Orbit, juste sans avoir besoin d’un port spatial.

« Nous sommes en train de convertir un 200 mètres de long [650 feet], 35 000 tonnes [39,000 ton] « transporteur de vrac sec que nous utiliserons comme table de lancement », a déclaré Williams à 45secondes.fr. « Il hébergera également nos salles blanches et nos installations où nous préparerons le lanceur. »

La société développe une fusée capable de lancer un 1100 lb. (500 kilogrammes) de charge utile en orbite terrestre basse mais souhaite éventuellement passer à un lanceur capable de soulever 5,5 tonnes (5 tonnes métriques), ce qui est plus que ce que les autres candidats britanniques s’attendent à offrir, selon Williams.

La fusée, dont le moteur pourrait être dévoilé plus tard cette année, sera entièrement réutilisable et fonctionnera avec un carburant respectueux de l’environnement.

« Le message est que nous serons le premier fournisseur de lancement net zéro au monde », a déclaré Williams. «Nous n’utilisons pas de propulseurs polluants, nous ne fabriquons pas de matériaux métalliques qui se retrouvent dans la mer ou dans la haute atmosphère, nous ne déterrons pas des parcelles d’Écosse protégée. Tout ce que nous faisons vise à être net zéro. «

La société prévoit de tirer parti du fait que 14 territoires britanniques d’outre-mer, dont les Bermudes, les îles Falkland et Santa Helena, seront tous régis par le même régime de licences qui est actuellement mis en place par le parlement britannique. Williams s’attend à ce que les nations «amies» du Commonwealth, l’association politique des anciennes colonies britanniques, soient également intéressées à se lancer depuis leurs eaux.

« Nous avons Singapour, nous avons Maurice, nous avons le Kenya – nous avons toutes ces nations qui sont prêtes et désireuses d’avoir une capacité de lancement à leur porte », a déclaré Williams. « Cela a beaucoup de sens. »