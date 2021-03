Le Royaume-Uni supprime des soldats et installe des drones: le renouvellement de son armée met l’accent sur une hypothétique cyberguerre

Au Royaume-Uni ils veulent avoir moins de soldats. L’objectif est d’avoir une armée de 72 500 hommes d’ici 2025, mais aussi de réduire et de moderniser sa flotte terrestre, aérienne et navale.

Dans cette rénovation, deux éléments entrent également en jeu qui susciteront sans aucun doute un débat: le ministère britannique de la Défense consacrera 3.000 millions de livres à ajouter de nouveaux véhicules comme des drones, et aussi pour se préparer à une éventuelle guerre électronique et cybernétique.

Plus de machines et moins d’humains dans l’hypothétique guerre du futur

Les forces armées de ce pays réduisent progressivement leurs effectifs depuis des années. Ils ont actuellement 76 350 soldats, mais l’objectif jusqu’à présent était de préparer et de former 82 040 soldats. Maintenant ce nombre est réduit, et d’ici 2025, ils veulent avoir 72 500 soldats.

Il y aura également des coupes et des rénovations dans le reste des zones. De 227 chars à 148 mis à jour —Il y a plusieurs développements à cet égard — tandis que la RAF, l’armée de l’air, laissera 24 de ses Typhoons, les vieux hélicoptères Chinook et sa flotte d’avions de transport Hercules au sol pour toujours. La force navale, pour sa part, perdra deux frégates, passant de 19 à 17 dans les prochaines années.

Le plan du gouvernement britannique est de réorganiser certains corps de l’armée, et ils devraient investir 24 milliards de livres sterling (près de 27 900 millions d’euros) dans les quatre prochaines années pour ce renouvellement.

Sur ces fonds, 3 milliards iront aux nouveaux véhicules et drones qui feront partie de ces forces armées, mais également pour préparer la soi-disant National Cyber ​​Force qui s’occupera de la cyberguerre.

Les intentions du Royaume-Uni étaient déjà connues il y a des mois, mais maintenant elles sont définitivement précisées et ils repensent le débat sur l’utilisation d’armes robotiques qui théoriquement il pourra fonctionner de manière autonome mais pas « tirer » sans qu’il y ait un humain derrière cette décision.

Via | BBC