Le Royaume-Uni prend les devants avec la vaccination Covid

L’Agence britannique de réglementation des produits de santé et des produits médicaux (MHRA) a accordé une licence officielle au vaccin covid-19 du groupe Pfizer / BioNTech. Avec cela, le Royaume-Uni devient le premier pays à commencer à vacciner la population contre la maladie, ce qui aura lieu la semaine prochaine, a déclaré le ministère britannique de la Santé dans un communiqué.

Le Royaume-Uni a conclu l’accord avec la société pharmaceutique Pfizer pour l’achat de 40 millions de doses.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié de «fantastique» l’approbation de l’utilisation du vaccin, soulignant que cela aidera les gens à retrouver leur vie.

«C’est fantastique que la MHRA [sigla inglesa da Agência Reguladora de Saúde e Produtos Médicos] Le Royaume-Uni a officiellement autorisé le vaccin Pfizer / BioNTech contre la covid-19. Le vaccin sera disponible dans tout le Royaume-Uni à partir de la semaine prochaine », a déclaré Johnson sur Twitter.

« C’est la protection des vaccins qui, au final, va nous permettre de retrouver la vie et de redémarrer l’économie », a ajouté Johnson, qui donnera une interview aujourd’hui à sa résidence de Downing Street.

Le feu vert des autorités britanniques intervient des mois après des tests cliniques rigoureux et une analyse approfondie des données par des experts de la MHRA. Ils ont conclu que le vaccin répondait à des normes strictes de sécurité, de qualité et d’efficacité », a déclaré le ministère britannique de la Santé. Les résultats des tests à grande échelle ont montré une efficacité de 95%.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mardi (1er) qu’elle tiendrait une réunion extraordinaire le 29 décembre, « au plus tard », pour donner, ou non, le feu vert à la commercialisation du vaccin de Pfizer et BioNTech.

Pfizer a déclaré qu’il commencerait immédiatement à expédier le vaccin avec un stock limité au Royaume-Uni, que les doses sont rares et seront initialement rationnées jusqu’à ce que d’autres vaccins soient fabriqués dans les premiers mois de l’année prochaine.

Bien que le Royaume-Uni ait commandé suffisamment de vaccin Pfizer pour 20 millions de personnes, on ne sait pas combien de doses arriveront d’ici la fin de cette année. Deux doses sont nécessaires, à trois semaines d’intervalle, pour la protection.

Le gouvernement britannique a déclaré que les premiers à recevoir le vaccin seraient les professionnels de la santé, suivis des personnes âgées.

Autres vaccins

Les régulateurs britanniques se penchent également sur le vaccin fabriqué par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, mais le Premier ministre a averti que le pays doit d’abord « traverser un hiver rigoureux » de restrictions pour essayer de contenir le virus, jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de vaccin pour tout le monde.

Le 9 novembre, la société pharmaceutique américaine Pfizer et le partenaire biotechnologique allemand BioNTech ont annoncé que leur vaccin expérimental contre le covid-19 était efficace à 90%, sur la base de l’analyse de 94 cas de la maladie.

Plus récemment, la société américaine de biotechnologie Moderna a rapporté que son candidat vaccin est efficace à 94,5% dans la prévention de la covid-19, en tenant compte de l’analyse de 95 cas.

La Russie a également annoncé que Spoutnik V contre le covid-19, développé par le Centre national d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya à Moscou, est efficace à 95%, selon les résultats préliminaires.

Le premier lot de Spoutnik V pour le marché étranger atteindra les gens en janvier 2021, sur la base des accords déjà signés avec des partenaires étrangers.

Le laboratoire AstraZeneca et l’Université d’Oxford ont également annoncé que leur vaccin avait un taux d’efficacité moyen de 70%.