Ramzan Kadyrov, chef de la République tchétchène, où les allégations de purges anti-homosexuelles sont monnaie courante depuis 2017 (NATALIA KOLESNIKOVA / AFP / )

Le gouvernement britannique a ordonné que des sanctions strictes soient imposées à trois hauts responsables tchétchènes accusés d’avoir torturé des personnes LGBT + dans le cadre de la «purge gay» de la région.

Magomed Daudov, porte-parole du parlement tchétchène, Aiub Kataev, chef du ministère de l’Intérieur, et Apti Alaudinov, vice-ministre et général de division de la police, seront soumis à des interdictions de voyager et au gel des avoirs en vertu des sanctions internationales du Royaume-Uni en matière de droits humains.

Les sanctions incomberont également à l’Unité spéciale d’intervention rapide de Terek, une branche militaire de la garde nationale de Russie, pour son rôle dans le régime abusif.

Ils font partie d’un total de onze politiciens et fonctionnaires sanctionnés par le Royaume-Uni le 10 décembre, Journée internationale des droits de l’homme, pour «violations flagrantes des droits de l’homme» en Russie, au Venezuela, en Gambie et au Pakistan.

«Les sanctions d’aujourd’hui envoient un message clair aux violateurs des droits de l’homme que le Royaume-Uni leur demandera de rendre des comptes», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.

«Le Royaume-Uni et nos alliés mettent en lumière les violations graves et systématiques des droits humains perpétrées par les personnes sanctionnées aujourd’hui. Global Britain défendra la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en tant que force du bien dans le monde. »

Les sanctions ont été émises en coordination avec les États-Unis, qui ont également annoncé des mesures similaires jeudi. Au total, les États-Unis et le Royaume-Uni ont désigné 31 acteurs pour leur implication dans de graves violations des droits humains.

Le chef tyrannique de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, avait déjà été sanctionné par les États-Unis en juillet.

Lui et ses alliés continuent de nier que la «purge des homosexuels» ait lieu, malgré d’innombrables rapports de réfugiés de personnes LGBT + qui ont été emprisonnées, battues, torturées et tuées dans des camps de concentration gays.

Bien que cette décision n’ait aucun impact judiciaire en Russie, elle empêchera les personnes impliquées dans le régime «d’entrer dans le pays, de canaliser de l’argent via les banques britanniques ou de profiter de notre économie», a déclaré le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué.

C’est la troisième fois que le Royaume-Uni sanctionne des personnes ou des entités pour violations et abus des droits de l’homme sous un régime exclusivement britannique, la première en juillet et la deuxième en septembre 2020.