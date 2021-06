Le Royaume-Uni interdit Binance, la plus grande plateforme d’échange de bitcoins, à partir du 30 juin

L’organisme de surveillance financière britannique a autorisé Binance cesser toutes ses activités en Grande-Bretagne. Binance, qui est la plus grande bourse de crypto-monnaie en volume, devra cesser ses activités au Royaume-Uni d’ici mercredi prochain 30 juin.





Binance est une entreprise qui permet acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies facilement entre et pour les utilisateurs. L’entreprise est née en Chine, même si elle possède aujourd’hui des filiales dans le monde entier. La FCA britannique a émis l’ordonnance pour les filiales enregistrées aux îles Caïmans et à Londres, deux zones où l’organisme de réglementation a le pouvoir.

Selon le communiqué du régulateur britannique, « Binance Markets Limited n’est actuellement pas autorisé à exercer une activité réglementée sans consentement préalable par écrit de la FCA. «

Ayant dit cela, les activités menées à partir de Binance.com ne seront pas affectéess, c’est parce qu’il s’agit d’un site Web indépendant et non d’une filiale réglementée au Royaume-Uni. Néanmoins, le Royaume-Uni exige que Binance indique sur le site Web que « Binance Markets Limited n’est actuellement pas autorisé à exercer une activité réglementée au Royaume-Uni ». Ainsi que de cesser toute campagne publicitaire ou financière pour les utilisateurs britanniques.

Horaires réglementaires

Parce que tout ça ? la FCA n’a pas voulu donner de raison spécifique pour laquelle elle demande à Binance de cesser ses activités. Ce que l’on sait, c’est que ont lancé une campagne de recherche sur les crypto-monnaies. La raison n’est autre que le peu de déréglementation qui existe en eux et le manque de contrôle. Cela a rendu les crypto-monnaies souvent utilisées pour le blanchiment d’argent ou des activités criminelles.

Marchés Bilance Limitée a été créée en tant que société à Londres l’année dernière. L’objectif était d’offrir aux citoyens britanniques la possibilité d’investir directement et via un échange dans le pays. Elle a obtenu l’autorisation de le faire avec des monnaies traditionnelles après avoir acquis une société britannique qui en avait déjà l’autorisation. Cependant, lorsqu’il s’agit de demander l’autorisation de le faire avec des crypto-monnaies, il n’a pas eu cette chance.

La décision de la FCA britannique d’interdire le trading de Binance intervient quelques jours après Le Japon a averti que Binance menait des activités non autorisées avec des crypto-monnaies et pour les citoyens japonais. En Allemagne, le régulateur a averti les consommateurs en avril que Binance avait probablement enfreint certaines règles en matière de trading.

Via | WSJ

Plus d’informations | FCA