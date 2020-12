Le Royaume-Uni envoie des sous-marins robots pour regarder le plus grand iceberg du monde s’écraser sur une île

le le plus grand iceberg du monde , A-68a, peut être à quelques jours de s’écraser dans le refuge faunique antarctique de l’île de Géorgie du Sud, et les chercheurs se préparent déjà aux conséquences. Selon le British Antarctic Survey (BAS), qui a suivi l’iceberg pendant des mois, deux robots de la taille d’un réfrigérateur seront bientôt expédiés en Géorgie du Sud pour étudier les effets sous-marins de la collision imminente.

Les deux submersibles – chacun mesurant environ 1,5 mètre de long et exploité à distance – passeront près de quatre mois à collecter des données sur la température, la salinité et la clarté de l’eau de mer des côtés opposés de l’iceberg, selon une déclaration de BAS .

Les scientifiques savent depuis un certain temps qu’un coup direct de la berg de 5,100 km2 pourrait bloquer les routes d’alimentation en mer pour des millions de pingouins et de phoques, ce qui pourrait entraîner une famine massive d’animaux sur l’île. Mais il existe d’autres impacts environnementaux plus nébuleux qui ne peuvent être étudiés que depuis la mer. Par exemple, que se passe-t-il lorsqu’un iceberg d’un billion de tonnes commence à libérer d’énormes quantités d’eau douce dans un écosystème d’eau salée florissant?

« Les animaux et les plantes vont … être confrontés à un changement instantané de leur environnement », a déclaré Geraint Tarling, écologiste chez BAS, dans une vidéo incluse dans le communiqué. « [Native plants] pourrait ne pas pouvoir pousser aussi bien, et cela signifie qu’il n’y a pas autant de nourriture disponible pour le zooplancton et le krill, qui sont alors la nourriture du pingouins et scellés . Et donc, le tout [ecosystem] pourrait cesser de prospérer. «

Les experts en cartographie suivent le mouvement de l’A-68a depuis plusieurs mois. Un accident peut être dans quelques jours. (Crédit d’image: BAS)

Les robots aideront Tarling et ses collègues à surveiller ces changements au fur et à mesure qu’ils se produisent et, espérons-le, leur permettront de prédire les changements à long terme de l’écosystème de l’île.

L’Iceberg A-68a s’est détaché de Antarctique de la plate-forme de glace Larsen C en juillet 2017 et dérive régulièrement vers le nord dans des eaux plus chaudes depuis. Images aériennes récentes de la Royal Air Force (RAF) du Royaume-Uni a révélé que le berg perd d’énormes morceaux de glace (appelés «grogneurs») sur ses bords et est strié de fissures profondes et de grottes. Reste à savoir si l’iceberg condamné se brise avant de s’arrêter en Géorgie du Sud.

