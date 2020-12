Le Royaume-Uni déploiera le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNtech la semaine prochaine: qui l’obtiendra en premier, et d’autres FAQ

L’autorisation d’utiliser le vaccin développé par Pfizer et BioNTech ouvre désormais la voie au déploiement d’un vaccin qui devrait jouer un rôle important dans l’effort mondial pour cuber le coronavirus

La Grande-Bretagne est devenue mercredi le premier pays occidental à approuver un vaccin Covid-19 à usage général, annonçant le déploiement du jab de Pfizer-BioNTech à partir de la semaine prochaine dans une avancée majeure pour la lutte de l’humanité contre le coronavirus. AFP

Faire naître l’espoir d’une victoire majeure dans la lutte contre le coronavirus pandémie, la Grande-Bretagne a donné une approbation d’urgence au COVID-19 de Pfizer-BioNtech vaccin mercredi.

La Grande-Bretagne a maintenant pris une longueur d’avance sur les États-Unis pour devenir le premier pays occidental à autoriser des vaccinations massives contre une maladie qui a tué plus de 1,4 million de personnes dans le monde.

L’autorisation d’utiliser le vaccin développé par Pfizer, un géant pharmaceutique américain, et BioNTech, une entreprise allemande beaucoup plus petite, ouvre désormais la voie au déploiement d’un vaccin qui devrait jouer un rôle important dans l’effort mondial pour cuber le coronavirus .

Alors que le Royaume-Uni se prépare à déployer ce vaccin, voici un guide rapide Questions fréquemment posées.

Le vaccin est-il prêt à être utilisé?

Oui!

Selon le secrétaire à la Santé Matt Hancock, les 800 000 premières doses seront disponibles au Royaume-Uni à partir de la semaine prochaine. « Cela passera à » des millions « de vaccinations d’ici la fin de l’année, a-t-il ajouté.

Avec un signe de tête du régulateur britannique des médicaments, de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) pour une autorisation d’urgence, Pfizer a annoncé mercredi qu’il commencerait immédiatement à expédier des fournitures limitées au Royaume-Uni.

«Aujourd’hui est un grand jour pour la science et l’humanité», a déclaré Albert Bourla, PDG de Pfizer, dans le communiqué de presse. Le vaccin Pfizer / BioNTech est le vaccin le plus rapide pour passer du concept à la réalité, ne prenant que 10 mois pour suivre les mêmes étapes qui s’étendent normalement sur 10 ans, selon le BBC.

Le géant pharmaceutique américain se prépare également à une distribution encore plus large s’il reçoit un signe similaire de la Food and Drug Administration des États-Unis, avec une décision attendue dès la semaine prochaine, selon L’associé Presse.

Bien que le Royaume-Uni ait commandé suffisamment de vaccins Pfizer pour 20 millions de personnes, on ne sait pas combien d’entre eux arriveront d’ici la fin de l’année. En plus des défis de distribution, le vaccin Pfizer doit également être conservé à des températures ultra-froides.

Pfizer a déclaré avoir développé des conteneurs d’expédition utilisant de la glace sèche pour garder le vaccin au frais. Des capteurs GPS permettront à l’entreprise de suivre chaque envoi et de s’assurer qu’ils restent froids.

Qui recevra le vaccin en premier?

Selon une déclaration du gouvernement britannique, les agents de santé de première ligne et les résidents des maisons de soins infirmiers seront les premiers à se faire vacciner, suivis des adultes plus âgés.

Les personnes âgées dans les foyers de soins et le personnel des foyers de soins figurent en tête de liste des priorités, suivies des plus de 80 ans et du personnel de santé et de soins.

Hancock a déclaré qu’en raison des stocks limités de vaccin et de la nécessité de stocker à -70 ° C, les toutes premières vaccinations auront probablement lieu dans les hôpitaux, de sorte que les résidents des centres de soins ne seront peut-être vaccinés que plus tard.

Les gens devraient attendre d’être contactés par le National Health Service (NHS), a-t-il ajouté.

De combien de doses de vaccin une personne a-t-elle besoin?

Selon AFP, le vaccin nécessite deux doses à 21 jours d’intervalle, et la MHRA a déclaré que l’immunité débute une semaine après la deuxième dose.

Mais le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses de vaccin, ce qui signifie qu’il n’y a pas assez de vaccins pour la population britannique de plus de 66 millions. Avec des doses rares partout, les approvisionnements initiaux seront rationnés jusqu’à ce que davantage soit fabriqué au cours des premiers mois de l’année prochaine.

Quel est le coût du vaccin?

Selon ceci Al Jazeera rapport, les vaccins Pfizer-BioNTech sont estimés à environ 15 livres britanniques (20 €) par dose.

Dans quelle mesure le vaccin est-il sûr?

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, qui autorise les médicaments au Royaume-Uni, a recommandé que le vaccin puisse être utilisé après avoir examiné les résultats des essais cliniques qui ont montré que le vaccin était globalement efficace à 95% – et qu’il offrait également une protection significative aux personnes âgées, parmi ceux qui risquent le plus de mourir de la maladie. Mais le vaccin reste expérimental pendant le test final.

Dans un essai clinique, le vaccin s’est avéré efficace chez les personnes âgées, qui sont plus vulnérables au développement d’un COVID-19 sévère et qui ne répondent pas fortement à certains types de vaccins, rapporte le New York Times.

Les clichés réalisés par Pfizer et BioNTech ont été testés sur des dizaines de milliers de personnes. Et bien que cette étude ne soit pas terminée, les premiers résultats suggèrent que le vaccin est efficace à 95% pour prévenir le COVID-19 léger à sévère maladie.

Les entreprises ont déclaré aux régulateurs que sur les 170 premières infections détectées chez les volontaires de l’étude, seules huit faisaient partie des personnes qui avaient reçu le vaccin réel et les autres avaient reçu un faux vaccin.

«C’est une protection extraordinairement forte», a récemment déclaré le Dr Ugur Sahin, PDG de BioNTech. The Associated Press.

Les sociétés n’ont également signalé aucun effet secondaire grave, bien que les personnes vaccinées puissent ressentir des douleurs temporaires et des réactions pseudo-grippales immédiatement après les injections.

Les tests finaux doivent encore être terminés. Une autre question à déterminer est de savoir si les injections de Pfizer-BioNTech protègent contre les personnes propageant le coronavirus sans montrer de symptômes.

Le vaccin n’a également été testé que sur un petit nombre d’enfants, aucun de moins de 12 ans, et il n’y a aucune information sur ses effets chez les femmes enceintes.

Comment fonctionne ce vaccin?

Le vaccin Pfizer-BioNTech est basé sur une nouvelle technologie d’ARNm. L’ARNm (acide ribonucléique messager) est utilisé pour fournir du matériel génétique au corps qui permet aux cellules humaines de créer une protéine à partir du virus. Cela entraîne le système immunitaire à être prêt à attaquer s’il rencontre le coronavirus SRAS-CoV-2 .

Combien de temps avec la protection dure?

Bien que les données publiées par Pfizer sur le vaccin n’indiquent pas combien de temps dure l’immunité, elles ont indiqué que la protection contre le COVID-19 le virus est atteint 28 jours après la vaccination.

Même si le Royaume-Uni est devenu le premier pays à approuver un vaccin candidat pour une utilisation d’urgence, les pays ne sont pas loin derrière. Les régulateurs aux États-Unis et dans l’Union européenne examinent également le vaccin Pfizer avec un vaccin similaire fabriqué par le concurrent Moderna Inc. Les régulateurs britanniques envisagent également un autre vaccin fabriqué par AstraZeneca et l’Université d’Oxford.

Avec les contributions des agences

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂