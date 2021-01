Le Royaume-Uni commence à donner aux gens le vaccin Oxford COVID-19

Le Royaume-Uni a commencé à administrer un vaccin COVID-19 développé par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca, ce qui en fait le premier pays à le faire, selon les médias.

Les régulateurs britanniques ont autorisé le vaccin pour une utilisation d’urgence la semaine dernière et à partir d’aujourd’hui (4 janvier), un certain nombre d’hôpitaux ont commencé à administrer les vaccins, L’Associated Press a rapporté . Brian Pinker, un patient dialysé de 82 ans, a reçu la toute première dose à 7 h 30 à l’hôpital Churchill d’Oxford.

Le Royaume-Uni a déjà autorisé l’utilisation d’un vaccin COVID-19 différent, développé par Pfizer et BioNTech, début décembre 2020, et plus d’un million de personnes dans le pays ont reçu leur première dose, BBC News a rapporté . Le Service national de la santé (NHS) a établi environ 730 sites de vaccination à ce jour, et à la fin de la semaine, ce nombre devrait dépasser 1000.

Pour l’instant, seule une poignée d’hôpitaux distribueront le vaccin Oxford-AstraZeneca nouvellement autorisé, selon l’Associated Press. Ceci est destiné à aider les responsables de la santé à surveiller les effets indésirables au cours des premiers jours de distribution. Au total, le Royaume-Uni a obtenu 100 millions de doses de vaccin et commencera probablement à distribuer les vaccins plus largement plus tard dans la semaine, a rapporté la BBC.

Comme le vaccin Pfizer-BioNTech, le vaccin Oxford-AstraZeneca est administré en deux doses administrées à plusieurs semaines d’intervalle, selon .. On estime que le vaccin Oxford est efficace à environ 70% pour prévenir les infections symptomatiques au COVID-19, tandis que le vaccin Pfizer a une efficacité d’environ 95%. Cependant, en raison de sa conception, le vaccin Oxford peut être conservé à des températures normales de réfrigérateur et est moins cher par dose que le vaccin Pfizer, qui nécessite une congélation.

Avec les deux vaccins désormais autorisés, le Royaume-Uni a pour objectif de vacciner tous les résidents de ses foyers de soins d’ici fin janvier, a déclaré le ministère de la Santé et des Affaires sociales, selon la BBC. Le personnel des foyers de soins, les personnes de plus de 80 ans et le personnel de première ligne du NHS sont également prioritaires pour les injections.

