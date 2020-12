Le Royaume-Uni approuve le vaccin contre le coronavirus de Pfizer

Le Royaume-Uni a accordé une autorisation d’urgence au vaccin contre le coronavirus de Pfizer, devenant ainsi le premier pays occidental à approuver un vaccin pour prévenir le COVID-19. Les premières doses du vaccin devraient être déployées au Royaume-Uni la semaine prochaine.

Le vaccin contre le coronavirus de Prizer, développé avec BioNTech, s’est récemment révélé efficace à 95% pour prévenir le COVID-19 parmi les participants à un essai clinique de stade avancé toujours en cours, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Le vaccin utilise de l’ARN messager, un type de matériel génétique qui apprend au corps à reconnaître une protéine clé du virus et à l’attaquer. Le vaccin de Pfizer semble également réduire l’incidence des maladies graves (un cas grave sur 10 dans l’essai concernait un participant ayant reçu le vaccin.)

« L’autorisation d’utilisation d’urgence d’aujourd’hui au Royaume-Uni marque un moment historique dans la lutte contre le COVID-19 », a déclaré le PDG de Pfizer, le Dr Albert Bourla, dans un communiqué. Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer, ce qui est suffisant pour vacciner 20 millions de personnes, car chaque personne a besoin de deux doses du vaccin à 21 jours d’intervalle. Les 800000 premières doses du vaccin seront disponibles au Royaume-Uni la semaine prochaine, a déclaré le secrétaire à la Santé, Matt Hancock. a dit à la BBC . « L’aide est en route », Hancock écrit sur Twitter .

« Lorsque ce vaccin sera déployé, les choses iront mieux et nous commencerons ce processus la semaine prochaine », a déclaré Hancock à la BBC. «Je suis évidemment ravi des nouvelles.» Les personnes les plus vulnérables au virus recevront les premières doses, a-t-il ajouté. Les personnes âgées et le personnel des maisons de soins sont la priorité absolue, suivis des personnes de plus de 80 ans et des travailleurs de la santé, selon la BBC .

Mais comme le vaccin de Pfizer doit être transporté à des températures ultra-froides, dans le but de limiter le transport et de s’assurer que le vaccin reste froid, le personnel du Service national de santé, qui travaille dans les hôpitaux, peut recevoir le vaccin avant les résidents des maisons de retraite, selon The New York Times. Les hôpitaux ont la capacité de stocker le vaccin à la température requise de moins 94 degrés Fahrenheit (moins 70 degrés Celsius), selon la BBC.

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a accordé une approbation d’urgence après un « examen rigoureux, scientifique et détaillé de toutes les données disponibles, à partir d’octobre 2020 », selon une déclaration . Ce processus de réglementation était basé sur un «examen continu», ce qui signifie que les données des essais de Pfizer ont été évaluées au fur et à mesure qu’elles devenaient disponibles. L’approbation était basée sur les recommandations de la Commission on Human Medicines (CHM), le groupe consultatif scientifique indépendant du gouvernement britannique. « Aucun coin n’a été coupé », a déclaré le chef de la MHRA, le Dr June Raine, lors d’une conférence de presse, selon . . « La sécurité est notre mot d’ordre. »

Le 20 novembre, Pfizer et BioNTech ont également soumis une demande à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une autorisation d’utilisation d’urgence. Le 10 décembre, le Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes aux États-Unis doit se réunir pour discuter de la perspective d’une EUA, selon une déclaration .

La Russie et la Chine ont déjà approuvé des vaccins à usage limité, selon le New York Times.

