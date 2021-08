Le Royaume (el reino) rejoint La Casa de Papel

C’est la première série argentine qui a repris les enregistrements pendant la pandémie et il y a quelques heures à peine, elle a été créée sur Netflix. Le Royaume, produit original de la plateforme, fait déjà fureur. Avec une saison de seulement huit chapitres, cette bande combine politique, religion, drame et suspense à travers le thriller.

Créé par Marcelo Piñeyro et Claudia Piñeiro, Le Royaume utilise différentes épices pour couvrir des sujets qui, dans le plan de la fiction argentine, ont été touchés en des occasions répétées. Avec Diego Peretti, le casting est complété par Mercedes Morán, Vera Spinetta, Nicolás García, Nancy Dupláa, Peter Lanzani et Chino Darín.

Et c’est précisément Chino Darín qui n’a pas pu oublier sa petite amie, Úrsula Corberó, dans les épisodes récemment publiés. Les acteurs sont ensemble depuis plus de trois ans et forment l’un des couples les plus aimés de l’industrie cinématographique. C’est parce que, selon ce qu’ils montrent, leur lien transcende non seulement à cause du plaisir, mais à cause de l’affection qu’ils ont l’un pour l’autre.

Chino Darin dans son hommage à Tokyo. Photo : (Netflix)

En fait, cela a été démontré dans le quatrième chapitre de Le Royaume quand Chino a rendu hommage à son partenaire. L’actrice, pendant les cinq saisons de Le vol d’argent Il a joué un personnage nommé Tokyo et, pendant l’épisode dans lequel son histoire est racontée, son T-shirt avait un logo arborant ce nom.

A tel point que les fans n’ont pas pu ignorer ce détail et ont éclaté sur Twitter en parlant de la tendresse qu’il a suscitée. D’après ce que l’acteur a avoué dans une interview au portail Pronto, « C’était une idée de Vale, le costumier« Et aussi détaillé ça »comme c’était un flash-back, il y avait quelque chose qui n’était pas stylistiquement défini”.

Pourtant, lors du même reportage, il a confirmé ce que les fans se demandaient : c’était une coïncidence. Même si, bien sûr, la tendresse qu’il a suscitée n’a pas été négligée et a été un clin d’œil indispensable