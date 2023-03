Le Royaume de la Planète des Singes « épatera les esprits », déclare Andy Serkis

Maître de la capture de mouvement et Guerre pour la planète des singes étoile Andy Serkis a annoncé notre prochaine aventure sur la planète titulaire des singes, louant le réalisateur Wes Ball et déclarant que la suite à venir, Royaume de la planète des singes, va « époustoufler les gens ». Parlant avec Cinemablend, Serkis (qui n’a pas de rôle dans Royaume de la planète des singes autant que nous sachions) a clairement été au courant de certains délices des coulisses. Et ne peut pas parler assez du projet.





« Je pense que Wes Ball va faire un travail incroyable avec ce film. Je pense que c’est, d’après ce que j’ai entendu et ce que j’ai vu, il y a des illustrations conceptuelles incroyables. Et là où ils ont choisi de faire atterrir l’histoire et de décoller avec la prochaine itération, je pense que ça va époustoufler les gens.

Serkis a dirigé le plus récent Planète des singes trilogie, qui a commencé par L’Ascension de la Planète des Singes en 2011, suivi de L’aube de la planète des singes en 2014, et conclu avec Guerre pour la planète des singes en 2017, en tant que chef des singes César. Acclamée par la critique pour les films eux-mêmes et la performance captivante de Serkis, la série se poursuivra l’année prochaine avec Royaume de la planète des singes.

Avec Owen Teague dans le rôle de Cornelius, le fils de César, les détails de l’intrigue pour Royaume de la planète des singes a récemment émergé, révélant que la suite reprendra de nombreuses années après la fin du voyage de Caesars. «De nombreuses sociétés de singes se sont développées depuis que César, semblable à Moïse, a amené son peuple dans une oasis, tandis que les humains ont été réduits à une existence de type sauvage. Certains groupes de singes n’ont jamais entendu parler de César, tandis que d’autres ont déformé son enseignement pour construire des empires en plein essor », indique la description. « Dans ce contexte, un chef de singe commence à asservir d’autres groupes pour trouver la technologie humaine, tandis qu’un autre singe, qui a vu son clan se faire prendre, se lance dans un voyage pour trouver la liberté. Une jeune femme humaine devient la clé de la quête de ce dernier, bien qu’elle ait ses propres projets.

Le reste de la distribution comprend Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery et William H. Macy.





Andy Serkis est-il dans le royaume de la planète des singes ?

Alors qu’Andy Serkis ne devrait pas jouer de rôle dans le prochain Royaume de la planète des singes, l’acteur a déclaré dans le passé qu’il envisagerait sérieusement un retour si le bon rôle lui était trouvé. « Mon Dieu. Écoutez, j’adore cet univers, et jouer à César tout au long de ces trois films a été une partie incroyable de ma vie », a déclaré l’acteur en octobre 2021. « Donc, je suppose que tout se résume à l’histoire et au personnage. Si c’était une histoire incroyable et un scénario incroyable, je ne le refuserais certainement pas sans y penser sérieusement. Je vais le dire comme ça.

Bien sûr, avec l’utilisation de la capture de performance, il serait facile pour Serkis de se glisser dans un autre rôle. C’est si César n’est pas de retour sous forme de flashback ou de «forme fantôme». Et compte tenu de la lourdeur de l’intrigue pour Royaume de la planète des singes se penchera sur l’héritage de Caesars, une réapparition de l’ancien chef des singes aurait certainement du sens.

Réalisé par Wes Ball d’après un scénario de Josh Friedman, Rick Jaffa et Amanda Silver, et Patrick Aison, Royaume de la planète des singes devrait sortir aux États-Unis le 24 mai 2024.